Valeria Márquez: Surge otra escalofriante versión sobre la muerte de la influencer asesinada en vivo

Ha pasado casi una semana desde la trágica muerte de Valeria Márquez. La influencer se encontraba haciendo una transmisión en vivo para redes sociales desde su estética en Zapopan, Jalisco, cuando un desconocido entró y le disparó varias veces.

Mucho se ha dicho sobre este caso. Si bien las autoridades tienen en la mira al exnovio de la joven, ya que esta última, en algún momento, lo hizo responsable en caso de que algo le pasara, las redes sociales han comenzado a sospechar de Vivian de la Torre.

Esta última le habría insistido a la influencer que se quedara en el lugar, bajo la excusa de que le llegaría un regalo costoso y quería ver su reacción. De igual forma, se especula que Erika, la mujer que acompañaba a Valeria durante los hechos, fue cómplice del crimen, ya que, para muchos, su reacción tras el suceso no fue “normal”.

Vivian de la Torre

¿Qué han dicho las autoridades sobre la muerte de Valeria Márquez?

En un reciente encuentro con los medios, el Fiscal de Jalisco expresó que aún no ha habido avances significativos en la investigación sobre la muerte de Valeria Márquez, por lo que no se puede asegurar si la amiga de la difunta tuvo alguna implicación en su deceso.

No obstante, dejó claro que se está haciendo todo lo posible para dar con el o los responsables: “En este punto, no pudiéramos hacer señalamientos ahorita en contra de persona alguna”, indicó.

Y puntualizó: “Espero que pronto podamos tener resultados y desde luego lo haremos saber. Lo único que les puedo decir es que estamos haciendo un trabajo exhaustivo de campo, inteligencia, de entrevistar gente, ver el entorno de esta joven. No podemos descartar nada”.

¿Qué le pasó a Valeria Márquez? Esta es la nueva y escalofriante teoría sobre su muerte

En los últimos días, se ha especulado que otra persona le habría disparado por la espalda a Valeria Márquez. Según esta teoría, en cuanto el hombre misterioso entró al local de la influencer, otra persona, la cual estaba oculta en el lugar, le dio un balazo.

Incluso, el periodista Javier Ceriani hizo énfasis en esta especulación, afirmando que, realmente, no se sabe con exactitud “¿de dónde le dispararon?”.

“Hay cosas que, a mí, no me cierran. Si ella está viendo a jovencito que viene con la moto…Hubo un montón de videos donde se especuló que la bala venía por atrás. Algunos dicen que es falso, otros que es inteligencia artificial. La realidad es que no corre mucha sangre al principio. Hay otra teoría de que la bala no vino de frente, porque no impactó a la cerdita (de peluche) Estamos viendo las teorías de conspiración”, señalo.

Si bien dejó claro que las investigaciones sobre este caso siguen su curso, mencionó que Valeria no se mostraba asustada y solo reaccionó hasta sentir el impacto en el estómago.

¿Qué ha dicho la familia de Valeria Márquez?

Desde que comenzó el caso, los familiares de Valeria Márquez han exigido justicia por la muerte de la influencer. Hace unas cuentas horas, el hermano de la difunta compartió un video para redes sociales, en el que se despide de la joven.

“Siempre te amaré preciosa y siempre estarás en mi corazón, mi güerita bella, te amo”, expresó Daniel Márquez, hermano de Valeria.

Por supuesto, los internautas han solidarizado con la familia y le han deseado todo lo mejor para que puedan sobrellevar su duelo de forma tranquila.

