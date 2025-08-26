Muere Verónica Echegui: Gael García la despide devastado con un conmovedor mensaje

La noche de ayer se dio a conocer la muerte de Verónica Echegui, reconocida actriz que lucho en secreto contra el cáncer. La intérprete es recordada por su papel en “Me estás matando Susana” junto a Gael García Bernal.

¿Qué enfermedad tenía Verónica Echegui, actriz que trabajó con Gael García?

De acuerdo con información del diario El País, Verónica Echegui falleció el domingo 24 de agosto en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Verónica Echegui mantenía en reserva su estado de salud y, según lo compartido por el medio, solo sus personas más cercanas sabían que luchaba contra un cáncer, razón por la que fue hospitalizada en sus últimos días.

Hasta el momento, la familia de Verónica no se ha pronunciado oficialmente sobre su pérdida y por medios locales se sabe que la actriz fue velada este lunes en el tanatorio La paz en Madrid.

Verónica Echegui protagonizó Me estás matando Susana junto a Gael García en 2016. / Redes sociales

¿Qué dijo Gael García tras la muerte de Verónica Echegui?

Gael García no pudo ocultar su tristeza y compartió un sentido mensaje de despedida en redes sociales:

“Qué tristeza saber que te nos adelantaste al cosmos. Querida, Verónica Echegui - compañera: abrazo a tus seres queridos, a tu familia, a todo lo que más quisiste. Qué fortuna haber podido jugar a ser actores contigo. ¡Te mando un suspiro a donde quiera que estés!” Gael García

¿Qué otros actores despiden a Verónica Echegui, protagonista de “Me estás matando, Susana”?

Compañeros españoles también expresaron su dolor. Maribel Verdú recordó con nostalgia su alegría y simpatía: “Joder Tana... Tus visitas a la gira de Los Kennedy las recordaré siempre. Llegabas con tu alegría, tu locura, tu energía, tu humor... Qué pena. Qué pronto.”

Mientras que Lidia San José, actriz conocida por “Control Z” y “Paquita Salas”, escribió en Instagram:

“No me lo creo, estoy en shock. La conocí en casa de mis padres cuando llegó a ensayar Paco y Veva con mi hermano. Hacían de novios. Luego ya no paró de trabajar porque su talento y su carisma, eran enormes. Talentosa, buena gente, con una luz... Una actriz soberbia con una energía y una sonrisa preciosas. Encantadora siempre, te la encontraras donde te la encontraras. De verdad, tiene que ser mentira. Ay @veronicaechegui . Hoy la cultura está de luto.”

Antonio Banderas también expresó su pesar en su cuenta de Instagram: “Hoy el cine español está de luto por el fallecimiento de Verónica Echegui.Mi pésame a su familia, amigos”

Verónica Echegui será recordada no solo por sus interpretaciones en cine y televisión, sino también por la alegría y el entusiasmo que contagiaba a todos los que trabajaban con ella.

¿Quién fue Verónica Echegui, actriz que trabajó con Gael García?

Verónica Echegui fue una actriz y directora española nacida el 16 de junio de 1983 en Madrid. Su carrera comenzó en 2006 con su papel protagónico en “Yo soy la Juani” una película que le valió una nominación al Goya como Mejor actriz revelación.

A lo largo de su trayectoria, participó en una amplia variedad de películas y series.

“El patio de mi cárcel"(2008)

“The cold light of day” (2012)

“Historias para no contar” (2022)

“Me estás matando, Susana” (2016)

“Yo no soy esa” (2024)

“A muerte” (2025)

“Love you to death” (2025)

