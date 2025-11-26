Funeral de Gabriela Michel: Revelan cómo habría sido el último adiós de la mamá de Aislinn Derbez

La muerte de Gabriela Michel, actriz de doblaje y madre de Aislinn Derbez, conmocionó al medio artístico luego de que la propia Aislinn confirmara que su mamá falleció el lunes 24 de noviembre a causa de un infarto fulminante. Desde entonces, la familia ha mantenido un ambiente de absoluto hermetismo para despedir a la reconocida figura.

Aislinn Derbez anunció el fallecimiento de su mamá, Gabriela Michel, y pidió respeto para vivir su duelo. / Foto: FB/Gabriela Michel

¿De qué murió Gabriela Michel, la mamá de Aislinn Derbez?

La muerte de Gabriela Michel generó diversas especulaciones en redes sociales durante las primeras horas del anuncio. Sin embargo, la propia Aislinn mediante un comunicado publicado la noche del lunes 24 de noviembre en sus historias de Instagram, aclaró que su mamá murió a causa de un infarto fulminante. Aunque no dio más detalles relacionados sobre qué habría pasado con la actriz, la hija de Derbez pidió respeto al proceso que atraviesa su familia.

“Agradezco de corazón todas las muestras de cariño que he recibido. Con profunda tristeza comparto que mi mamá falleció a causa de un infarto. En este momento necesito vivir mi duelo en paz, en compañía de mi familia, y procesar esta despedida desde un lugar de amor. Les agradezco su respeto. Gracias por acompañarnos con sensibilidad en este momento tan delicado” Aislinn Derbez

Reportan la muerte de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez. / Facebook: Gabriela Michel

¿Cómo se llevó a cabo el funeral de la actriz Gabriela Michel?

El funeral de Gabriela Michel se habría realizado en la funeraria Castell, en Satélite, según reveló Ventaneando. Además, se dijo que habría existido un servicio en curso desde la mañana de este martes, el cual ha sido sumamente privado. Sin embargo, no habría certeza de que Aislinn Derbez estuviera en dicho lugar en el que sería el velorio de su madre.

“Nos hemos tratado de comunicar también con la gente que labora en esta agencia funeraria y no dan mayor detalle al respeto. Únicamente nos comentan que hay unos servicios privados. Hoy por la mañana también se llevó a cabo una velación de un servicio que concluye hoy a las 5:30 de la tarde y es el único servicio que se tiene contemplado de manera pública en este lugar”, dijo el reportero de Ventaneando.

“Trasciende que Aislinn Derbez pudiera estar aquí en México. Entonces, pues esperemos cualquier presencia de la familia de Aislinn, de la familia Derbez”, agregó.

Sin emabargo, no se precisó si los restos de Michel serían trasladadados para cremación o sepultura, y hasta ahora no hay información actualizada.

Además, las hijas de Gabriela Michel, Aislinn Derbez, Michell y Chiara Aguilera, no han compartido detalles sobre un posible homenaje público. Hasta ahora tampoco se ha informado si planean realizar alguna ceremonia posterior en honor a su madre.

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre la muerte de Gabriela Michel?

Una de las ausencias más comentadas en las primeras horas tras la muerte de Gabriela Michel fue la de Eugenio Derbez, quien fue el primer esposo de Gabriela Michel y padre de Aislinn. La falta de un mensaje público generó dudas en redes sociales hasta que, más tarde, el actor publicó un breve pero significativo mensaje en el que expresó su apoyo a su hija durante este difícil proceso.

Eugenio Derbez compartió que acompaña a Aislinn en su pérdida y que respeta el duelo familiar. El mensaje fue replicado por varios medios, ya que se trataba de la primera declaración del comediante sobre la muerte de su exesposa. Asimismo, se destacó que no estuvo presente en los servicios funerarios al menos durante la mañana, aunque no se explicó si acudiría en otro momento.

Vadhir Derbez también reaccionó públicamente y envió condolencias a su hermana. A través de redes sociales mencionó que, aunque comprende el interés mediático, considera que no debería ser necesario publicar mensajes en internet para demostrar apoyo, ya que se trata de un proceso profundamente íntimo. Además, pidió empatía para la familia y respeto al dolor de Aislinn.

