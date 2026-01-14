Alexis Ayala estalla ante la prensa por pregunta sobre polémica de Julio Iglesias; lo destrozan por su reacción

Luego de que el cantante Julio Iglesias fuera señalado por abuso sexual por parte de sus exempleadas, Alexis Ayala protagonizó un momento de tensión con reporteros, luego de que estos le preguntaran su opinión sobre las fuertes acusaciones en su contra.

La situación se tornó incómoda cuando, en un inicio, el actor habló del talento y la trayectoria del intérprete español; sin embargo, al percatarse del motivo real de la pregunta, Alexis Ayala reaccionó molesto ante la prensa. Aseguró que no estaba enterado del tema, que no le interesaba opinar al respecto y, de manera tajante, se limitó a desearle lo mejor a Julio Iglesias.

¿Quién y de qué acusan al cantante Julio Iglesias?

Dos mujeres, exempleadas de Julio Iglesias, aseguran haber sufrido tocamientos, insultos y humillaciones durante su trabajo en mansiones del Caribe; una de ellas acusa que fue presionada para presuntamente mantener encuentros íntimos con el cantante, según una investigación periodística.

Las denuncias forman parte de una investigación de elDiario.es en colaboración con Univisión Noticias, desarrollada durante tres años y basada en testimonios de 15 extrabajadoras que prestaron servicios al artista entre 1990 y 2023 en propiedades de República Dominicana, Bahamas y España.

De acuerdo con la investigación, las condiciones laborales en las residencias de Iglesias presuntamente estarían marcadas por el aislamiento de las trabajadoras, conflictos internos constantes y una estructura jerárquica rígida. Las personas entrevistadas describen malos tratos y afirman haber vivido terror y ansiedad durante su estancia en esta residencia.

¿Qué dijo Alexis Ayala sobre las acusaciones en contra de Julio Iglesias?

El actor Alexis Ayala, quien participó en la tercera temporada de “La casa de los famosos México”, respondió de manera tajante y visiblemente molesto a los reporteros que le pidieron su opinión sobre el tema. Su reacción no pasó desapercibida, ya que en el programa “De primera mano” fue duramente criticado por la forma en la que contestó.

“Crecí con Julio Iglesias, ¿por qué?, ¿qué le pasó? Pensé que me ibas a decir que se me había muerto. Eso no me interesa. Julio Iglesias es un gran representante de la música. Yo no tengo nada que decir si lo están acusando, no tengo idea, no me corresponde a mí decirlo”. Alexis Ayala

“Olvídate, no me importa. Ojalá salga bien librado de lo que sea que estás hablando”, comentó el famoso, quien hace poco regresó de sus vacaciones en Alaska.

¿Qué dijeron los conductores de De primera mano sobre la reacción de Alexis Ayala?

La reacción de Alexis Ayala, actor de ‘Lo que la vida me robó’, ante los cuestionamientos de la prensa no pasó desapercibida y fue criticada por periodistas de espectáculos en el programa “De primera mano”. Los conductores coincidieron en que, su respuesta fue desafortunada.

Gustavo Adolfo Infante señaló que le sorprendió la actitud del actor y consideró que pudo manejar la situación de mejor manera. “Es un buen tipo Ayala, pero creo que esta vez, a mi punto de vista, respondió mal. Me extraña esta reacción de Alexis Ayala, que se enojó por Julio Iglesias. Creo que puede responder lo que quiera, pero si van los medios a entrevistarte, ¿qué te cuesta bajarte y ser decente con la prensa?”, expresó.

Por su parte, Addis Tuñón confesó que la respuesta del actor le resultó incómoda. “Quiero decir que me cayó muy mal escucharlo así, de ‘que le vaya bien y salga bien librado’, un buen deseo desde el desconocimiento. Sé que, como famoso, si opinas de algo de lo que no estás enterado puedes meterte en problemas, pero se me hace exagerado que se haya molestado”, comentó.

Erika González añadió que la reacción de Ayala podría estar relacionada con antecedentes personales. “Además, él ha sido señalado por algunas ex y por temas muy delicados, que entiendo no le gusta responder”, señaló.

Finalmente, Lalo Carrillo destacó que le pareció poco empática su respuesta, cuando se habla de un caso tan grave que involucra a mujeres:

“Siento yo que este caso, más allá del personaje, nos da la oportunidad de mostrar qué tanto apoyamos los movimientos, porque decir ‘no me importa’ o ‘no me interesa’ es decir que es irrelevante si un hombre violenta a una mujer, sea quien sea”, concluyó.

