Alexis Ayala reaparece en cama de hospital y con oxígeno, ¿su esposa lo mandó allí?: “Así me tienes”

Alexis Ayala, quien en los últimos meses ganó mucha popularidad por su participación en ‘La casa de los famosos México 2025’, causó preocupación entre sus seguidores tras compartir un video en el que se le podía ver una cama de hospital y con oxígeno. Lo que llamó la atención fue el reclamo que le hizo a una mujer, ¿era su esposa?

¿Qué está pasando con Alexis Ayala, exintegrante de ‘La casa de los famosos México’?

En el clip que subió a Instagram, Alexis Ayala comenzó diciendo: “Así me tienes, mira”, mientras le colocaban una máscara de oxígeno. Lejos de lo que muchos pudieran pensar, no estaba así por un problema de salud.

Y es que todo era parte de las grabaciones de su nuevo proyecto. En las imágenes, se podía ver a mucha gente de producción preparándolo para una escena.

“No se espanten. Estamos grabando. Así quedé… después de un increíble trabajo de maquillaje y vestuario” Alexis Ayala

Si bien no dijo nada sobre la nueva producción en la que está trabajando, se sabe que Alexis regresará a las telenovelas con ‘Somos familia’, un trabajo del productor Ignacio Sada. Se prevé que se estrene en junio de este año.

Se desconoce qué personaje hará, pero se ha mencionado que será un villano. Cuando Alexis aclaró que no estaba hospitalizado de verdad, sus fans se dijeron sumamente aliviados, al mismo tiempo que alabaron sus dotes actorales, resaltando que, por un momento, sí creyeron que estaba enfermo.

¿Qué problemas de salud tiene Alexis Ayala?

Alexis Ayala ha sufrido de diversos problemas de salud a lo largo de su carrera artística. En su momento, habló de su hipertensión arterial sistémica, una condición que implica que la presión de la sangre sobre las paredes de las arterias se mantiene elevada de forma crónica.

De no tratarse de forma adecuada, puede causar síntomas como mareos, ansiedad, dificultad para respirar y hasta un infarto.

En 2018, sufrió un infarto al miocardio mientras estaba en Acapulco. Si bien en aquel entonces logró recuperarse, ha estado bajo tratamiento y ahora se cuida más. Pese a todo, el actor se ha mostrado muy fuerte. Incluso durante su estancia en ‘La casa de los famosos México’, lidió con todos los desafíos físicos sin ningún problema.

Cabe destacar que, en octubre de 2025, la vidente Gloria López predijo que el actor podría tener problemas en el corazón en un futuro próximo, por lo que le aconsejó cuidarse.

“Debe cuidarse el corazón. Las cartas nos marcan que si no va pronto al médico puede haber muerte. Hablan de problemas emocionales, porque es muy enojón. De un coraje le puede dar un infarto que podría ser fatal”, resaltó

¿Cuál es el nuevo proyecto de Alexis Ayala tras dejar ‘La casa de los famosos México’?

Tras dejar ‘La casa de los famosos México’, Alexis Ayala comenzó las grabaciones de la telenovela ‘Somos familia’, protagonizada por Oka Giner y David Zepeda. La historia es una adaptación del melodrama brasileño del mismo nombre, y habla acerca del machismo.

“Está mal enfocado, piensa que el hombre es el que es, fregón, está muy frustrado porque no ha logrado realizarse en la vida, limita mucho a sus hijas y sobre todo hace algo en el arranque que va a detonar la búsqueda del personaje de Verónica y la historia”, expresó Ayala en una entrevista con la prensa.

Esta producción se estrenará a mediados de este año y se prevé que será todo un éxito en la televisión. Tan solo en redes sociales, los fans del actor se dicen muy emocionados por volver a verlo en la pantalla chica.

