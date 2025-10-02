¿Alexis Ayala no quiere ver a Facundo? Actor lo revela tras eliminación de La casa de los famosos México 2025

Tras convertirse en el sexto finalista de La casa de los famosos México 2025, Alexis Ayala no tardó en dejar clara su postura respecto a uno de los personajes más polémicos del reality: Facundo. En su aparición en la postgala de ViX, conducida por Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, el actor fue contundente. ¿Qué dijo Ayala sobre su vínculo con el comediante?

¿Qué polémicas protagonizaron Facundo y Alexis Ayala en La casa de los famosos México?

La rivalidad entre Facundo y Alexis Ayala en La casa de los famosos México fue evidente a lo largo de la tercera temporada del programa. Ambos protagonizaron varios enfrentamientos, especialmente durante las noches de posicionamientos, donde los habitantes debían expresar su opinión frente a sus compañeros.

Aquí te dejamos algunas de sus mayores polémicas en el reality:



Facundo cuestiona a Alexis Ayala por posicionamiento a Priscila Valverde cuestionó a Alexis por tales palabras y lo acusó de presunto “mal trato” a la modelo .



. Facundo confronta a Alexis por “campaña de desprestigio” Facundo respondió al señalamiento y negó totalmente el comentario . Ahí se confrontaron nuevamente.



. Ahí se confrontaron nuevamente. Facundo llama “actor chafa” a Alexis Ayala Bendito sea Dios, volví a ser yo”. Por su parte, Facundo no se quedó atrás y comentó “ Porque soy un actor chafa, siempre he sido ”, generando incomodidad entre los presentes.

¿Qué dijo Alexis Ayala sobre su relación con Facundo?

Durante su participación en la postgala de La casa de los famosos México, Alexis Ayala habló con claridad sobre su relación con Facundo, asegurando que nunca buscó confrontaciones, pero tampoco estuvo dispuesto a tolerar actitudes que consideró inapropiadas.

“En algún momento, Facundo dijo: ‘Ya no voy a molestar, se ofenden y entonces me aburro’", comentó Ayala, refiriéndose a las constantes bromas del conductor.

Además, Alexis aclaró que no existe interés alguno en tener alguna relación con el conductor:

“Respeto a Facundo, lo que hace y cómo lo hace, no tengo ningún interés en tener un vínculo con él, él ya lo sabe y creo que él tampoco quiere tener un vínculo conmigo” Alexis Ayala

Ayala dejó en claro que, aunque podrían volver a coincidir en un contexto profesional, su relación quedará limitada estrictamente al trabajo, ya que considera que sus formas de pensar y actuar son incompatibles.

“ Yo no creo que estar molestando a la gente todo el tiempo sea ser inteligente ”, sentenció.

¿Cuándo será la final de La casa de los famosos México y cómo votar por tu favorito?

La gran final de la tercera temporada de La casa de los famosos México se celebrará el próximo domingo 5 de octubre, a partir de las 8:30 de la noche (hora del centro de México).

El evento marcará el cierre de las 10 semanas de competencia y se transmitirá en vivo a través de Las estrellas y la plataforma ViX, donde se anunciará al ganador entre los seis finalistas.

Si deseas votar por tu concursante favorito, deberás ingresar a la página oficial en la sección “Vota” (www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota). Durante la emisión del programa también se mostrará un código QR en pantalla que te llevará directamente al sitio de votación.

Los usuarios con suscripción ViX Premium podrán emitir hasta 10 votos por día, mientras que las cuentas gratuitas están limitadas a 1 voto diario.

