Aarón Mercury explota tras el sexto lugar de Alexis Ayala en La casa de los famosos México: “Qué decepción”

La noche del 1 de octubre quedó marcada por la revelación del sexto lugar del reality. Alexis Ayala, uno de los participantes más queridos, se despidió de La casa de los famosos México al quedar en sexto lugar, a tan solo tres días de la gran final. La noticia generó todo tipo de reacciones, pero la más comentada fue la del influencer Aarón Mercury, quien no pudo ocultar su sorpresa en redes sociales.

Aarón Mercury / Redes sociales

¿Qué dijo Aarón Mercury sobre el sexto lugar de Alexis Ayala de La casa de los famosos México?

La reacción de Aarón Mercury fue una de las más comentadas en redes sociales tras la coronación como el sexto finalista de Alexis Ayala de La casa de los famosos México. El creador de contenido, quien mantuvo una relación cercana con el actor durante el reality, transmitió en video el momento exacto en el que se enteró de su salida como sexto lugar.

En las imágenes, Mercury aparece siguiendo la transmisión junto a su hermano, Rodrigo González. Primero se le ve saltando con entusiasmo, convencido de que Ayala avanzaba a la gran final. Sin embargo, la emoción se transformó en incredulidad segundos después, cuando Galilea Montijo confirmó que el actor quedaba en sexto lugar. Con evidente frustración, el influencer se llevó las manos a la cabeza y gritó un largo “¡nooo!”, reflejando la sorpresa y tristeza que lo invadieron.

El impacto no quedó solo en su reacción visual. En la descripción del clip, Aarón escribió un mensaje breve pero contundente:

“Qué decepción, estoy triste, Alexis merecía pasar a la gran final” Aarón Mercury

Sus palabras se replicaron rápidamente entre sus seguidores, quienes llenaron la publicación de comentarios en apoyo tanto a él, como a Ayala. La reacción de Mercury se convirtió en tendencia en TikTok y X (antes Twitter), donde los usuarios compartieron el video con mensajes como: “Todos somos Aarón Mercury” o “Alexis debió llegar más lejos”.

¿Cómo reaccionó Alexis Ayala tras salir de La casa de los famosos México?

El actor Alexis Ayala no tardó en romper el silencio. Durante la postgala, en compañía de Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, Ayala se mostró conmovido al ver los videos de la reacción de Abelito, Mar Contreras y Aldo de Nigris; pues, tras la salida del actor de La casa de los famosos, estos rompieron en llanto. Con lágrimas en los ojos, agradeció el cariño recibido durante toda su participación.

“Es que sí se hizo un vínculo real, muy real. Es la familia que eliges, pero con una entrega bien real.” Alexis Ayala

Asimismo, afirmó que se iba feliz pese a quedar fuera de la final:

“Caminé lo que tenía que caminar, hice lo que tenía que hacer y en la manada hicimos lo que teníamos que hacer. Encontramos identidad, camino y amor.” Alexis Ayala

Ayala agregó que su mayor premio no fue un lugar en la final, sino reencontrarse consigo mismo:

“La casa me regaló de nuevo a Alexis Ayala, hizo que todos mis pedazos se pegaran de nuevo. Si alguien me pregunta si entra a la casa, le diré: ‘entra’”. Alexis Ayala

Alexis Ayala llorando en La casa de los famosos México. / Captura de pantalla

¿Cuándo es la gran final de La casa de los famosos México y cómo votar por tu favorito?

La gran final de la tercera temporada de La casa de los famosos México 2025 está programada para el domingo 5 de octubre de 2025, comenzando aproximadamente a las 20:30 horas (tiempo del centro de México). Ese día se dará cierre a las 10 semanas de competencia, con transmisión en vivo por Las estrellas, Canal 5 y la plataforma ViX, donde se revelará quién será el ganador entre los seis finalistas.

Para emitir tu voto por el participante que deseas que gane, debes ingresar al sitio oficial de La casa de los famosos México, sección “Vota” (www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota). También durante la transmisión del programa, aparecerá un código QR en pantalla que te llevará directamente a esa página de votaciones. Para votar necesitas tener una cuenta en ViX. Si cuentas con ViX Premium, podrás emitir hasta 10 votos diarios para tu favorito. Si tu cuenta es gratuita, solo podrás emitir 1 voto por día.

