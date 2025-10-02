¿Quién es el sexto finalista de La casa de los famosos México 2025 hoy, 1 de octubre?

Este miércoles 1 de octubre, se define al sexto lugar de la tercera temporada de La casa de los famosos México, reality que, a lo largo de más de dos meses, ha generado controversia y momentos únicos entre sus habitantes, rumbo a la gran final del próximo domingo 5 de octubre.

¿Quiénes son los seis finalistas de La casa de los famosos México 2025?

La edición 2025 de La casa de los famosos México está llegando a su fin. Esta temporada ha estado llena de estrategias, enfrentamientos y controversias tanto dentro como fuera del programa, lo que ha generado una gran expectativa en torno a la final.

La inesperada eliminación de Aarón Mercury el pasado domingo 28 de septiembre, dejó tocado emocionalmente al team Noche, pues era piedra angular de la bautizada “manada”, quienes esperaban llegar juntos al gran domingo.

Los participantes que han llegado a la gran final de esta tercera temporada son:



Abelito

Aldo de Nigris

Alexis Ayala

Dalílah Polanco

Mar Contreras

Shiky

¿Dónde y cuándo ver la gran final de La casa de los famosos México 2025?

La gran final de La casa de los famosos México 2025 estará llena de emoción y promete sorprender al público que ha seguido esta tercera entrega del reality que reúne a 15 celebridades.

El capítulo final se emitirá en vivo el próximo domingo 5 de octubre a las 20:30 horas, y podrá verse por ViX y el canal de Las estrellas.

¿Quién es el sexto finalista de La casa de los famosos México 2025?

Ha llegado el momento de conocer quién será el sexto eliminado de La casa de los famosos México, y esta noche Alexis Ayala, Dalílah Polanco, Mar Contreras, Shiky, Aldo De Nigris y Abelito se enfrentan al riesgo de abandonar la competencia.

Además, se darán a conocer los nombres de los cinco finalistas que avanzarán a la gran final del próximo domingo 5 de octubre.

Sigue en vivo cada instante de lo que ocurra esta noche a partir de las 10:00 p.m. por Canal 5 y ViX.

Información en desarrollo...

