Reviven vídeo en el que Alexis Ayala rechaza a La casa de los famosos México: “No hay nadie que tenga carrera”

A tan solo unos días de conocerse al ganador de La casa de los famosos México 2025, el nombre de Alexis Ayala ha vuelto a estar en el centro de la conversación, no solo por estar en la final, sino por un video en el que criticaba fuertemente el formato del reality show al que ahora pertenece. Las redes sociales, especialmente Facebook, no han tardado en señalar lo que muchos consideran una incoherencia por parte del actor. ¿Qué dijo exactamente?

¿Cuáles han sido las polémicas de Alexis Ayala en La casa de los famosos México?

Alexis Ayala es uno de los habitantes de la tercera temporada de La casa de los famosos México más controvertidos y estratégicos. Semana a semana parece estar involucrado en una nueva polémica, pero el actor ha sabido llevar a buen puerto su participación, para así estar bien plantado en la final del próximo domingo.

A lo largo de más de 60 días, Ayala nos ha dejado momentos únicos, tales como:



Posicionamiento a Priscila Valverde Lalalalala. Es lo único que puedo hablar contigo ”. Esto generó molestia dentro y fuera del programa.



”. Esto generó molestia dentro y fuera del programa. Posicionamiento a Mariana Botas : Algunos usuarios en redes señalaban que la especialidad del actor en esta temporada, fueron los posicionamientos. Otro momento controvertido fue con Mariana Botas, a quien el actor acusó de no tener tema de plática o dicho a su manera: “ Cuando hablamos siento que estoy con un pez porque NADA, NADA ¡NADA! ”.



: Algunos usuarios en redes señalaban que la especialidad del actor en esta temporada, fueron los posicionamientos. Otro momento controvertido fue con Mariana Botas, a quien el actor acusó de no tener tema de plática o dicho a su manera: “ ”. Alexis Ayala y Ninel Conde en confrontación Se lleva hasta donde sea necesario para medir límites de respeto, Alexis. Un señor de tu edad debe de saber que no puedes violentar verbalmente a una niña ”. Lo que generó un choque de ideales tanto dentro, como fuera del reality,

Estas y otros más momentos fueron protagonizados por Alexis Ayala, quien se mantiene en la pelea por obtener los cuatro millones de pesos.

¿Qué decía Alexis Ayala sobre La casa de los famosos México antes de ser habitante?

En el clip, rescatado de una entrevista en el programa Montse & Joe transmitido en 2023 por Unicable, el actor Alexis Ayala expresaba sin filtros su rechazo a los realities como La casa de los famosos México. En sus palabras, este tipo de programas no ofrecían un espacio digno para los actores con trayectoria.

“No hay una primera actriz, no hay nadie que tenga una carrera de cine, teatro y televisión con bases fundamentadas. Lo que hay son conductores, gente que maneja la comedia, gente que hace los realities, quienes piensan diferente a como pensamos quienes tenemos una carrera actoral” Alexis Ayala, hace dos años

Además, aseveró que no entraría ahí, y que un programa como La casa de los famosos México existe para los que quieran hacerse “más famosos”.

Estas declaraciones, que resurgen justo cuando Ayala es uno de los finalistas más visibles del reality, han provocado una fuerte ola de críticas. En redes sociales, usuarios lo acusan de “doble moral” y cuestionan si sus convicciones eran reales o si simplemente cambiaron al verse en una situación personal complicada. Estos son algunos de los comentarios:



"¿Y qué le ruge la tripa y entro a sufrir sin tener un lugar en la mesa para comer? Pero que tal todos los sillones y camas para dormir.”

“Cae más pronto un hablador...”

“Jajaja se mordió la lengua! ¡Y lo que hay es necesidad!”

La pregunta que flota entre los fans del programa es clara: ¿Cambió Ayala de opinión genuinamente o simplemente dejó de lado sus principios por motivos personales?

¿Cuándo es la final de La casa de los famosos México 2025 y dónde se puede ver?

La gran final de La casa de los famosos México 2025 está cada vez más cerca. Esta temporada ha estado llena de alianzas estratégicas, enfrentamientos y controversias, tanto dentro como fuera del reality, lo que ha generado una gran expectativa entre los seguidores. Pero, ¿cuál es la fecha exacta del desenlace?

El episodio final se transmitirá en vivo este domingo 5 de octubre a las 20:30 horas, y estará disponible a través de ViX y el canal Las estrellas.

Los finalistas de esta tercera edición son:



Abelito

Aldo de Nigris

Alexis Ayala

Dalílah Polanco

Mar Contreras

Shiky

