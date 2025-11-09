Alexis Ayala rompe el silencio y le contesta a Ninel Conde por compararlo con el caso de Fátima Bosch

El escándalo internacional desatado por Nawat Itsaragrisil, director de Miss Universo Tailandia, tras insultar a Fátima Bosch, representante mexicana del certamen, a quien llamó “tonta”, sigue provocando reacciones en el mundo del espectáculo.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el influencer Aarón Mercury, conocido por su participación en La Casa de los Famosos México 2025, quien compartió un video en apoyo a la reina de belleza.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el comentario de Ninel Conde en esa publicación, donde comparó a Alexis Ayala, también exparticipante del reality de Televisa, con Nawat.

Recordemos que en “La casa de los famosos México”, Ninel Conde protagonizó un conflicto con Alexis Ayala. Durante una prueba semanal, Alexis Ayala gritó “¡quítate!” a la actriz Elaine Haro para poder completar una dinámica. Ninel interpretó este gesto como violencia verbal, lo confrontó directamente y lo acusó de tener una actitud agresiva hacia las mujeres.

Ninel Conde y Alexis Ayala / Redes sociales

¿Qué pasó entre Fátima Bosch y Nawat Itsaragrisil en Miss Universo 2025?

En un evento previo a la 74ª edición de Miss Universo 2025, se desató una fuerte polémica entre Fátima Bosch, representante de México, y Nawat Itsaragrisil, empresario tailandés vinculado a la organización del certamen.

Todo comenzó cuando Nawat le reclamó a la modelo tabasqueña por no promocionar a Tailandia, país sede del concurso, en sus redes sociales. Bosch explicó que ese tipo de publicaciones debían coordinarse con su equipo de trabajo, ya que nadie le había informado sobre esa obligación.

La respuesta no fue bien recibida: el empresario se enfureció y, según testigos, la acusó de “desacato” y la llamó “tonta”, además de solicitar la intervención del personal de seguridad. Ante la situación, Fátima decidió abandonar el lugar, acompañada por otras concursantes que se solidarizaron con ella.

Tras el incidente, Nawat pidió disculpas públicas y rompió en llanto, asegurando que nunca quiso ofender a nadie. Sin embargo, la organización del certamen informó que las actividades del empresario serían “nulas o limitadas” y que se evaluaban medidas “corporativas y legales” por su comportamiento.

Fátima Bosch / Liliana Carpio y Cortesía

¿Qué dijo Ninel Conde sobre el insulto que recibió Fátima Bosch en Miss Universo?

Fue en Tiktok, donde Aarón Mercury compartió un video felicitando la valentía de Fátima Bosch por defenderse ante los insultos de Nawat Itsaragrisil, el director de Miss Universo Tailandia. El influencer se dijo muy orgulloso de ella

Justo en los comentarios del clip, se destacó uno de Ninel Conde. La actriz aseguró que Fátima pasó una situación similar a la que enfrentó ella junto a Priscila Valverde y Mariana Botas con Alexis Ayala en ‘La casa de los famosos México’.

Ninel afirmó estar muy contenta de que la modelo de origen tabasqueño sí haya tenido apoyo tanto de la organización como del público en general.

“Lo mismo que hizo Alexis con Priscila y Mariana. Bravo por esta mexicana que sí contó con el apoyo de sus compañeras”. Ninel Conde

Si bien la celebridad eliminó su comentario al poco tiempo, muchos usuarios le tomaron captura de pantalla y lo viralizaron en redes sociales. La mayoría de los internautas la acusó de “querer colgarse” del escándalo y hasta le recordaron que, presuntamente, ella era la “bullleadora principal” dentro del reality. Hasta el momento, Ninel no se ha pronunciado ante las críticas.

La reacción de Alexis Ayala hizo enojar a Ninel Conde y encendió las redes sociales del reality.

Alexis Ayala le responde a Ninel Conde tras compararlo con el caso de Fátima Bosch

Contrario a lo que muchos esperaban, Alexis Ayala reaccionó con calma y buena actitud, evitando entrar en la polémica. Durante un live en TikTok, el actor respondió de manera conciliadora y dejó claro que no tiene intención de tener vínculos “nocivos”.

“Ya lo vi. Miren, todos tienen su opinión; cada quien vivió las cosas a su manera, cada uno tiene su verdad… y también está la verdad que el público percibe. La realidad es que todos lo vivimos diferente”, comentó sobre el comentario de Ninel.

Finalizó en que solo le desea lo mejor a la gente y no le prestará atención a este tipo de interacciones.

“Yo, hacia adelante, les deseo lo mejor a todos, que vivan felices y con alegría. No me interesan los vínculos nocivos, no los quiero en mi vida. Necesito relaciones sanas y positivas, que me inspiren a dar lo mejor de mí. Estos lives me motivan a seguir adelante y a mostrar mi mejor versión. Agradezco mucho todo lo que me escriben.”, expresó.

