Mhoni Vidente lanza predicción que pone en jaque a Julio Iglesias ¿Hospital o cárcel?

Julio Iglesias vuelve a estar en el centro de los reflectores incluso antes de que su caso avance en tribunales o se definan responsabilidades legales. Una inquietante predicción puso en jaque al legendario cantante y reavivó el interés mediático en su situación. Esta vez no se trató de un comunicado oficial ni de una filtración judicial, sino de las cartas del tarot de Mhoni Vidente, quien aseguró que el intérprete atraviesa un momento crítico que podría alejarlo de los escenarios… y acercarlo peligrosamente a un hospital.

Julio Iglesias recientemente fue acusado de abuso sexual por dos trabajadoras / Redes sociales

¿Qué predicción lanzó Mhoni Vidente sobre el futuro de Julio Iglesias?

Mhoni Vidente fue directa al hablar del presente y futuro de Julio Iglesias, quien enfrenta un proceso legal que apenas comienza. Según reveló, las cartas muestran un conflicto delicado que no tendría un desenlace contundente en los tribunales, pero sí consecuencias personales profundas.

“Julio Iglesias trae un problema fuerte con dos muchachas dominicanas. Él siempre ha sido un personaje que ha sido el Casanova total. Ahorita la demanda que trae no la va a perder ni la va a ganar”, aseguró la tarotista.

De acuerdo con la vidente, el panorama legal del cantante no apunta a una sentencia clara. En cambio, las cartas revelan un proceso largo, tenso y desgastante, donde ninguna de las partes obtendría una victoria absoluta.

¿Por qué el caso de Julio Iglesias podría resolverse sin llegar a juicio, según Mhoni vidente?

Uno de los puntos clave de la predicción tiene que ver con la estrategia legal que seguiría el equipo del cantante. Mhoni Vidente señaló que, presuntamente, debido a la edad del intérprete y al contexto actual, se evitaría llegar a un juicio formal.

“Lo que pasa es que Julio tiene 83 años y él todavía trae muy normalizado lo de la época de los 90, en donde las mujeres tenían que quedarse calladas” Mhoni Vidente

Según la astróloga, el abogado del cantante optaría por la negociación antes que por un enfrentamiento directo en los tribunales. Esta vía permitiría cerrar el conflicto sin una sentencia pública, aunque no sin consecuencias emocionales y mediáticas para el artista, cuyo nombre ha quedado nuevamente ligado a la polémica.

Cabe recordar que Julio Iglesias ha negado rotundamente las acusaciones, asegurando en un comunicado que las denuncias son falsas y que lo han afectado profundamente. “Esas acusaciones son absolutamente falsas y me provocan una gran tristeza”, expresó el cantante.

¿Julio Iglesias irá a la cárcel o quedará libre, según las cartas?

Una de las preguntas que más inquietó al público fue clara: ¿terminará Julio Iglesias en prisión? La respuesta de Mhoni Vidente fue contundente y tranquilizadora para sus seguidores.

“No va a pisar la cárcel”, afirmó la tarotista, descartando un escenario carcelario para el intérprete de “Soy un truhán, soy un señor”. Sin embargo, aclaró que librarse de la prisión no significa salir ileso del conflicto.

Para Mhoni, el verdadero castigo no será legal, sino físico y emocional. Las cartas indican que el estrés, la presión mediática y la carga del proceso detonarán una serie de padecimientos que pondrán en riesgo su bienestar.

¿Qué problemas de salud enfrentaría Julio Iglesias tras el escándalo, según Mhoni vidente?

En su lectura final, Mhoni Vidente advirtió que el impacto del caso se manifestará directamente en la salud del cantante español. Según sus palabras, el cuerpo de Julio comenzará a resentir el desgaste acumulado.

“Va a tener la presión alta, alto también el colesterol, va a sentirse deprimido por esta situación”, detalló.

La vidente incluso alertó sobre posibles complicaciones cardíacas que lo obligarían a ponerse en manos de médicos especialistas. “No va a pisar la cárcel pero tendrá también problemas cardíacos”, sentenció.

¿Qué pasó con Julio Iglesias?

Dos mujeres identificadas como Rebeca y Laura denunciaron a Julio Iglesias por presunto abuso sexual, así como por maltrato físico y psicológico. Ambas afirmaron que los hechos presuntamente habrían ocurrido en 2021 dentro de la residencia del cantante en República Dominicana, durante el periodo en que trabajaban para él. Rebeca, empleada doméstica, declaró que supuestamente fue obligada a mantener relaciones sexuales con el artista y otra mujer, además de sufrir maltrato, situación que ya forma parte de la investigación abierta.

Laura, quien laboraba como fisioterapeuta, aseguró haber sido víctima de humillaciones, insultos y tocamientos sin su consentimiento mientras cumplía con sus funciones profesionales. Su testimonio se integró al expediente junto con el de Rebecay ambas solicitaron que las autoridades investiguen las conductas que señalan haber sufrido durante su relación laboral con el intérprete.