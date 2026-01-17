Muerte de Yeison Jiménez: Mhoni Vidente hace revelación y acusa a mujer de ser culpable del accidente: ¿Quién?

La muerte del cantante colombiano Yeison Jiménez continúa generando conmoción y especulación. Lo que inicialmente fue reportado como un accidente aéreo ahora suma un nuevo capítulo tras las declaraciones de Mhoni Vidente, quien aseguró que detrás del fallecimiento del músico habría algo más que una falla mecánica. La astróloga cubana habló hasta de culpables. Te decimos qué fue lo que explicó sobre la trágica muerte del intérprete.

¿Cómo fue el accidente en el que murió el cantante colombiano Yeison Jiménez?

El cantante colombiano Yeison Jiménez falleció la tarde del 10 de enero, después de que la aeronave en la que viajaba con rumbo a Medellín sufriera un accidente en la vereda Romita, ubicada entre los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá. El artista se dirigía a cumplir compromisos profesionales, pues tenía programada una presentación en Marinilla como parte de su gira musical.

Según informó Infobae Colombia, tras impactarse contra el terreno, el avión se incendió de inmediato, lo que provocó la movilización urgente de los cuerpos de emergencia. Las autoridades y equipos de rescate llegaron rápidamente al sitio para atender la contingencia y realizar las labores correspondientes, confirmando más tarde que ninguna de las personas a bordo sobrevivió.

Los primeros informes señalan que el accidente ocurrió pocos minutos después de iniciado el vuelo. De manera preliminar, se indicó que la aeronave habría perdido estabilidad antes de alcanzar la altura necesaria para continuar su trayecto.

¿Qué dijo Mhoni Vidente sobre la muerte de Yeison Jiménez?

Durante una de sus recientes intervenciones vía YouTube, Mhoni Vidente lanzó una de sus predicciones al referirse a la muerte de Yeison Jiménez. Según afirmó, tras consultar las cartas del tarot apareció la carta del Diablo, símbolo que (de acuerdo con su interpretación) indicaría traición, energías negativas y un ataque espiritual directo.

“ Le hicieron una brujería muy bien hecha por parte de una mujer ”, aseguró la pitonisa.

Aunque Mhoni no reveló nombres ni presentó pruebas, sus palabras generaron un fuerte impacto entre los seguidores del músico, quienes comenzaron a especular sobre posibles conflictos personales o profesionales en la vida de Jiménez.

La vidente también sostuvo que el cantante habría presentido su muerte, una idea que tomó fuerza tras los comentarios atribuidos a su amigo Luis Alfonso, quien supuestamente reveló que Yeison hablaba con frecuencia de la muerte en los días previos al accidente. Para Mhoni, esto sería una señal de que su “ ángel de la guarda le puso el aviso ”, como una advertencia espiritual.

Lo estaba siguiendo esa brujería desde hace un año. (...) Cuídense mucho de las brujerías, las envidias. La gente es canija. Mhoni Vidente

¿Cómo se llevó a cabo el funeral y cómo era el féretro de Yeison Jiménez?

El martes 13 de enero arribó el cuerpo de Yeison Jiménez para la realización de su funeral, el cual se efectuó de forma privada, permitiendo a sus familiares y personas cercanas despedirse del cantante tras su fallecimiento en un trágico accidente.

En un video difundido por el periodista Javier Ceriani se dieron a conocer algunos detalles de la ceremonia, así como la presencia de algunos asistentes y el féretro utilizado para dar el último adiós al intérprete colombiano.

En las imágenes se observa a un grupo musical ubicado detrás del ataúd que resguardaba el cuerpo de Jiménez, interpretando una melodía durante el homenaje. En ese momento, el féretro permanecía abierto y estaba rodeado de diversos arreglos florales, creando un ambiente solemne y emotivo.

