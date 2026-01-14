Funeral de Yeison Jiménez: madre del cantante rompe en llanto y le hace una promesa en homenaje, VIDEO

La despedida a Yeison Jiménez se convirtió en un acto multitudinario marcado por el dolor, la fe y los mensajes de amor que su familia compartió públicamente. La Movistar Arena abrió sus puertas para un homenaje gratuito en memoria del cantante, donde seguidores, amigos y seres queridos se reunieron para darle el último adiós.

Te puede interesar: Muere hijo de famoso guitarrista por consumo de sustancias años después de la pérdida de su madre ¿Quién era?

Hija de Yeison Jiménez sube video inédito del cantante / Redes sociales

¿Qué dijo la madre de Yeison Jiménez durante el homenaje en la Movistar Arena?

En una atmósfera cargada de emotividad, Mery Galeano habló desde el escenario y compartir el proceso que ha atravesado tras la muerte de su hijo Yeison Jiménez. Ante el público, confesó que el dolor la llevó incluso a cuestionar su fe, al señalar que llegó a “pelear con Dios” por la pérdida de quien definió como su motor de vida.

Durante su intervención, describió a Yeison Jiménez como un hijo ejemplar, pero también como padre, hermano y amigo. Sus palabras reflejaron la magnitud del vacío que dejó el cantante en su familia y en quienes lo acompañaron a lo largo de su trayectoria personal y profesional.

El momento más emotivo llegó cuando Mery Galeano se dirigió directamente a su hijo. Con la voz entrecortada, aseguró que encuentra fortaleza en la idea de que él la acompaña “desde el cielo” y que esa fuerza la impulsa a seguir adelante. Frente a los asistentes, expresó una promesa que marcó el tono del homenaje y que fue recibida con aplausos y lágrimas.

“En lo que Dios me preste la vida… estaré pendiente de tus hijos, de tu esposa y de las personas que quizás sean más débiles que yo” Mery Galeano

Añadió que cumplirá esa responsabilidad con determinación, asegurando que no fallará y que hará todo lo posible para que su hijo pueda descansar en paz.

Te puede interesar: Hermana de Yeison Jiménez habla de su funeral: ¿Ya les entregaron el cuerpo tras hallarlo calcinado?

¿Cómo fue la participación de la hija de Yeison Jiménez en homenaje de su padre?

Otro de los momentos que conmovió al público fue la participación de la hija de Yeison Jiménez. La menor tomó la palabra para compartir un mensaje breve, pero significativo, que generó una fuerte reacción entre los asistentes.

La pequeña pidió a las personas presentes que valoren y agradezcan a sus padres mientras los tienen. Con la naturalidad propia de su edad, recordó que uno de los sueños de su padre era crecer y seguir adelante. Aunque reconoció que ese deseo no pudo cumplirse en la tierra, afirmó que “lo podrá hacer en el cielito”.

Sus palabras fueron acompañadas por un silencio respetuoso en el recinto y posteriormente por aplausos, en un gesto de apoyo y solidaridad hacia la familia de Yeison Jiménez. La escena fue grabada por varios asistentes y compartida en redes sociales, donde usuarios destacaron la entereza de la menor durante el homenaje.

Te puede interesar: ¿Javi Márquez, exparticipante de Exatlón México, se murió? El atleta desmintió la noticia falsa

El cantante Yeison Jiménez murió. / Foto: Redes sociales

¿Cómo fue el homenaje a Yeison Jiménez ?

El homenaje realizado para Yeison Jiménez en la Movistar Arena trascendió más allá del recinto debido a la difusión de videos y fragmentos del evento en plataformas digitales. El momento en que Mery Galeano rompe en llanto y promete cuidar de la familia de su hijo fue uno de los clips más compartidos, generando miles de reacciones y comentarios.

Usuarios en redes sociales replicaron las imágenes, destacando la carga emocional del discurso y la manera en que la madre del cantante expresó públicamente su dolor y su compromiso. La combinación de un homenaje abierto al público, la participación de la familia y los mensajes directos al fallecido artista contribuyeron a que el evento captara la atención de seguidores y medios.

Como parte del cierre del homenaje, Mery Galeano dedicó una canción que, según explicó, había sentido como un presagio días antes del fallecimiento de su hijo. Entre lágrimas, selló su promesa de cuidar el legado familiar y reiteró que, mientras tenga salud y fuerzas, la esposa e hijos de Yeison Jiménez no quedarán desamparados.

Te puede interesar: Mara Escalante revela cómo murió su papá Mario Cid: ¡Así fue el desgarrador adiós de la familia!