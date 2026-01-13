Mara Escalante revela cómo murió su papá Mario Cid: ¡Así fue el desgarrador adiós de la familia!

Mara Escalante reveló cómo fueron los últimos momentos con vida de su padre Mario Cid, actor de la época del Cine de Oro mexicano y guionista que murió el fin de semana. La actriz y comediante relató los hechos, ¿qué dijo? Aquí te contamos todos los detalles.

Muere Mario Cid. / Foto: Redes sociales

¿De qué murió Mario Cid, papá de Mara Escalante y actor del Cine de Oro mexicano?

El fallecimiento de Mario Cid, padre de la actriz Mara Escalante, ocurrió durante el fin de semana y fue confirmado de manera oficial por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) a través de sus redes sociales.

La noticia se dio a conocer mediante un comunicado en el que el sindicato informó sobre la muerte de quien también fue integrante de la organización. La ANDA reconoció la trayectoria de Mario Cid dentro del gremio actoral y expresó sus condolencias a familiares y amigos.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestro compañero Mario Chávez García Cid, Mario Cid, Socio Honorario de nuestro Sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares, amigos/as y compañeros/as. Descanse en paz”, destacó la asociación.

Al momento, no se han confirmado las causas de su deceso o si bien presentaba problemas en su salud.

La ANDA confirmó el fallecimiento de Mario Cid. / Foto: Redes sociales

¿Cómo fue la despedida de Mario Cid? Mara Escalante lo revela

La actriz Mara Escalante, de ‘María de todos los ángeles’, compartió públicamente cómo fueron los últimos momentos de su padre Mario Cid, y relató las circunstancias en las que ocurrió su fallecimiento.

A través de una publicación en redes sociales, la actriz protagonista de María de todos los Ángeles explicó que su padre estuvo acompañado por su familia y que su partida ocurrió de manera tranquila. Escalante detalló lo que sucedió en esos instantes y cómo vivieron el proceso de despedida, destacando las últimas palabras de Cid.

“'Ay, qué bonito es morirse de amor; porque así me estoy muriendo, rodeado de mis hijos y mis nietos’. Se quedó dormido, después de un rato, tres suspiros y se fue al llamado de nuestro Dios compasivo. Dicen que esa es la muerte de los justos”, dijo la productora y comediante.

Mario Cid murió. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Mara Escalante tras la muerte de su papá Mario Cid, actor del Cine de Oro?

Mara Escalante habló sobre lo que significó para ella la muerte de su padre y reflexionó sobre la relación que tuvieron a lo largo de su vida. La actriz expresó pensamientos personales sobre lo que le hubiera gustado ofrecerle en vida y cómo percibe el legado que Mario Cid dejó dentro y fuera del ámbito actoral.

“Yo hubiera querido darle en vida la carrera de los justos. Devolverle un poco de las bondades que me dio allanándome el camino. No supe muy bien cómo hacerlo, pero les compartiré quién fue Mario Cid, este gran actor que fue mi padre”, reiteró la actriz en la publicación donde mostró diversas fotografías de Cid actuando para televisión y teatro, así como en la presentación del libro La eterna gira.

Escalante también agradeció las muestras de apoyo que recibió tras darse a conocer la noticia, así como los mensajes que reconocieron la trayectoria de su padre.

“Gracias por todos los mensajes llenos de cariño y las notas tan hermosas que hoy han publicado acerca de la carrera de Mario Cid; ojalá que desde donde esté, se entere que una parte de la sociedad valoró lo que hizo y le hizo justicia”, puntualizó Escalante.

