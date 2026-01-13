¿Javi Márquez, exparticipante de Exatlón México, se murió? El atleta desmintió la noticia falsa

Al igual que Edgar Vivar, otra celebridad se vio envuelta en rumores falsos de muerte. Recientemente, se reportó que Javi Márquez, quien saltó a la fama por su participación en algunas temporadas de Exatlón México, había fallecido, lo que causó mucha preocupación entre sus fervientes fanáticos. ¡Todo es falso y él mismo lo desmeinte de manera peculiar!

Javier Márquez, exparticipante de Exatlón México / Redes sociales

¿Por qué se dijo que Javi Márquez, exparticipante de Exatlón México, había muerto?

A través de redes sociales, circuló la versión de que, presuntamente, Javi Márquez había muerto a principios de año. Supuestamente, el deceso había ocurrido de forma rápida, sin que tuviera tiempo ni siquiera de irse a atender.

“Informes legales reportan al exparticipante de Exatlon México Javi Márquez fallecido, todo ocurrió muy rápido sin prácticamente dar tiempo a nada”, se dijo.

Sin dar muchos detalles, se señaló que lo ocurrido afectó mucho a sus excompañeros de equipo y hasta que uno se “quebró en llanto”. Por supuesto, la información desató mucha conmoción en redes sociales e internautas no dudaron en dar sus condolencias ante el supuesto hecho.

Debido a que en aquel entonces no se ofreció una aclaración, algunos usuarios lo tomaron como verdad y llenaron sus publicaciones en Instagram con comentarios como:

“Díganme que no es verdad”

“¿Qué le pasó?”

“¿Habrá sido un infarto?”

“Ojalá pronto den más detalles”

Así fue como Javi Márquez desmintió el rumor de su muerte

Afortunadamente, todo quedó en un simple rumor. Si bien Javi Márquez, exparticipante de ‘Exatlón México’, no ha hablado directamente del tema, ha subido mucho contenido a sus redes sociales, dejando claro que está más vivo y sano que nunca.

En una de sus últimas publicaciones en Instagram, la cual data del 9 de enero, se le puede ver jugando fútbol en compañía de varios amigos. Por otra parte, en sus historias, reposteó varias imágenes de su equipo.

Los fans se sintieron muy aliviados de que los rumores de su muerte fueran falsos, al mismo tiempo que criticaron a las personas que lo difundieron en internet.

Javier Márquez, exparticipante de Exatlón México / Redes sociales

¿Quién es Javi Márquez, exparticipante de ‘Exatlón México’?

Francisco Javier Márquez Garuba, mejor conocido solo como Javi Márquez, es un atleta originario de Guadalajara. El también llamado ‘Big Papi’ tiene 34 años y, además de deportista, es licenciado en Cultura Física y Deportes, así como entrenador personal.

Dedicó gran parte de su vida al fútbol y su primera aparición en pantalla fue en 2018, cuando participó en la segunda temporada de ‘Exatlón México’, obteniendo el tercer lugar. También se le ha visto en otras ediciones como:

Exatlón México: Héroes y Vilanos

Exatlón México All stars

Exatlón Cup (2025)

Tras su estadía en Exatlón Cup, Márquez dejó ver que le gustaría estar en Survivor México: “Ahí son grandes ligas, el Survivor México mis respetos, pero sí, le entrase. Sé de lo que trata y las condiciones en las que están, pero por la experiencia sí me animaría”, indicó.

Está casado desde 2015 con una mujer llamada Anayeli Díaz, con quien tiene una hija. Actualmente está enfocado en el fútbol y subir contenido deportivo en redes sociales.

