¿Quién es Sofía Arroyo? La atleta señalada de ser la presunta amante Heliud Pulido de Exatlón

La ruptura entre Pamela Verdirame y Heliud Pulido se colocó en el centro de la conversación en redes sociales luego de que la atleta compartiera una serie de historias que generaron especulación sobre una presunta infidelidad. Los mensajes publicados por Verdirame llevaron a que usuarios señalaran a Sofía Arroyo como la presunta tercera persona involucrada.

Heliud Pulido y Pamela Verdirame. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Sofía Arroyo y por qué fue relacionada con Heliud Pulido?

Sofía Arroyo es una atleta mexicana especializada en natación. De acuerdo con la información disponible en sus redes sociales, ha participado en competencias internacionales como campeonatos mundiales y Juegos Panamericanos. En Instagram, plataforma donde mantiene actividad constante, cuenta con más de 67 mil seguidores, cifra que aumentó tras verse involucrada en la polémica.

Además de su trayectoria en la natación, Sofía Arroyo formó parte de una de las temporadas del reality deportivo Exatlón México. Durante su participación integró el equipo rojo, espacio en el que coincidió con Heliud Pulido, uno de los atletas más reconocidos del programa. Esta coincidencia fue uno de los elementos que llevó a usuarios a relacionarla sentimentalmente con él tras la separación de Pulido y Verdirame.

Hasta antes de esta situación, el nombre de Sofía Arroyo se vinculaba principalmente con el ámbito deportivo. Sin embargo, tras las publicaciones de Pamela Verdirame, su identidad comenzó a ser buscada por internautas interesados en conocer más sobre la atleta y su relación profesional con el reality show.

Sofía Arroyo / Intagram

¿Qué publicó Pamela Verdirame y por qué surgieron las especulaciones de infidelidad entre Sofía Arroyo y Heliud Pulido?

A finales de diciembre, Pamela Verdirame y Heliud Pulido dejaron de compartir contenido conjunto en redes sociales, lo que generó comentarios sobre un posible distanciamiento. El 29 de diciembre, Verdirame publicó varias historias en sus cuentas oficiales que fueron interpretadas por seguidores como referencias a una infidelidad.

Aunque en dichas publicaciones no mencionó directamente nombres, usuarios en redes sociales comenzaron a asociar los mensajes con Sofía Arroyo, a quien identificaron como una posible tercera persona en la relación. Estas interpretaciones se viralizaron rápidamente, generando comentarios, etiquetas y búsquedas relacionadas con los tres involucrados.

Las publicaciones de Verdirame se limitaron a mensajes y frases que, según la percepción de los usuarios, aludían a una traición sentimental. A partir de ese momento, el tema se posicionó entre los más comentados dentro del entorno del espectáculo y los realities deportivos en México.

Escándalo en Exatlón: Pamela Verdirame acusa a Heliud Pulido de infidelidad y muestra pruebas. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Sofía Arroyo tras los señalamientos de infidelidad en redes sociales?

Ante el crecimiento de la conversación digital y los señalamientos directos en su contra, Sofía Arroyo decidió emitir un comunicado a través de sus redes sociales. En el mensaje, la atleta negó haber formado parte de alguna infidelidad y pidió no caer en especulaciones.

Tras el escándalo de Pamela Verdirame y Heliud Pulido, la joven dejó claro que no continuará haciendo declaraciones sobre el tema. Su postura se centró en desmentir los señalamientos y en marcar distancia de la controversia generada en plataformas digitales.

Hasta el momento, Sofía Arroyo no ha vuelto a pronunciarse públicamente sobre la situación. Por su parte, Pamela Verdirame no ha ampliado sus declaraciones más allá de las historias publicadas, mientras que el tema sigue generando interés entre usuarios que buscan información sobre los protagonistas del caso.

