Hijo de Chayanne entra a Exatlón: ¡El ‘hermano de Latioamérica’ al ataque! en el reality show

Uno de los hijos de Chayanne está a punto de encender la competencia en Exatlón, y la noticia ya tiene a los fans del cantante más emocionados que nunca. El heredero del ícono boricua dará el salto a la televisión deportiva para enfrentar uno de los retos físicos más exigentes de la pantalla, y su llegada promete convertirse en uno de los momentos más comentados de la temporada.

Aquí te contamos todos los detalles sobre su debut, su preparación y cómo reaccionó el público al verlo entrar al famoso circuito.

La participación del hijo de Chayanne en Exatlón ya lo convirtió en sensación. / Foto: Redes sociales

¿Qué hijo de Chayanne entra a Exatlón?

Lorenzo Figueroa, hijo del cantante Chayanne, por fin confirmó lo que muchos sospechaban: su ingreso a Exatlón Estados Unidos. A través de sus redes sociales, el joven anunció con emoción su debut en el famoso reality show deportivo con un mensaje que encendió a sus seguidores:

“Llegamos a las arenas de Exatlón Estados Unidos por primera vez. Vamos azules. Que empiece el reto”, detalló Figueroa a través de sus redes sociales oficiales. Además, agregó que ya está listo para enfrentarse a los retos del reality show.

Lorenzo Figueroa, hijo de Chayanne, es uno de los integrantes del equipo azul de Exatlón Estados Unidos. / Foto: Redes sociales

Lorenzo Figueroa, el hijo de Chayanne que llega a Exatlón Estados Unidos: quién es

Lorenzo Figueroa, nacido el 14 de agosto de 1997 en Miami, Florida, ha comenzado a construir un nombre propio más allá de ser el hijo mayor del ícono musical Chayanne. Aunque creció bajo el reflector de una de las figuras más queridas de Latinoamérica, ha preferido labrar su propio camino, moviéndose entre el deporte, los negocios y ahora el entretenimiento. Su presencia pública ha ido creciendo de manera orgánica, impulsada por su carisma y su estilo relajado, pero decidido.

Apasionado del deporte desde niño, Lorenzo encontró en el baloncesto su primer gran escenario. Jugó a nivel universitario, disciplina que marcó su mentalidad competitiva y su obsesión por la constancia, dos valores que hoy presume con orgullo. Después de colgar el uniforme, decidió emprender con Stamos Bien, una marca de ropa urbana que refleja su personalidad: fresca, atlética y con un mensaje positivo. Su incursión en la moda lo colocó como una figura joven con visión empresarial dentro del entretenimiento latino.

Ahora, Lorenzo da un salto inesperado pero muy calculado: unirse a Exatlón Estados Unidos, el reality deportivo más exigente de la televisión hispana. Fan del programa desde hace años, ve esta experiencia como una oportunidad para salir de su zona de confort y demostrar que la fuerza, la determinación y la disciplina también son parte de su ADN. Con la mira puesta en el premio de 200 mil dólares y en dejar huella dentro de las famosas arenas rojas y azules, Lorenzo Figueroa busca mostrar que su historia va mucho más allá de su apellido.

¿Cuántos hijos tiene Chayanne, ‘el papá de Latinoamérica’?

Chayanne no solo es uno de los artistas más queridos de la música latina, también es conocido cariñosamente como “el papá de Latinoamérica”, un título que sus fans defienden con humor y devoción.

Detrás de ese ícono romántico, existe un hombre profundamente familiar que, desde 1992, ha mantenido una relación sólida y discreta con Marina ‘Marilisa’ Elizabeth Maronese Pivetta, exreina de belleza y abogada venezolana. De ese matrimonio nacieron sus dos hijos: Isadora Sofía Vergara y Lorenzo Valentino Figueroa, quienes crecieron lejos del escándalo, en un ambiente estable a pesar de la fama gigantesca de su padre.

