Chayanne prueba por primera vez los tacos al pastor y le llueven criticas: “Casi es mexicano ¿y no ha comido?

El reconocido artista Chayanne quien recientemente anunció 9 nuevas fechas de conciertos en México de su gira 2025 “Bailemos otra vez” ha causado furor en redes sociales tras compartir un video en el que prueba, por primera vez, los famosos tacos al pastor con piña.

Su reacción no tardó en volverse viral, ya que su entusiasmo y sorpresa ante el explosivo sabor de este platillo mexicano conquistaron a miles de fanáticos. Aunque también recibió la crítica de sus fans al no creer que luego de tantos años de carrera y hasta ser nombrado el “padrastro de Latinoamérica” Ahora resulta ¿qué no ha probado los tacos? ¡De no creerse!

Chayanne le dio un taco de ojos a sus seguidores al mostrar un poco de su tonificado abdomen. / Instagram: @chayanne

La reacción de Chayanne al probar los tacos al pastor en México

Durante su estancia en Los Cabos, México, Chayanne no solo aprovechó para disfrutar del sol, la playa y sino también la gastronomía mexicana. En el video que circula en redes, el cantante se muestra visiblemente emocionado mientras saborea los tacos y comparte su opinión con una sonrisa de oreja a oreja.

“Esto está espectacular. Tiene una piña, que nunca la había comido así. Le ponen una piñita y le da un dulce que te cambia. ¡El paladar te explota!”, exclamó con gran entusiasmo.

La autenticidad de su reacción ha generado una ola de comentarios y memes en redes sociales, donde muchos celebran el hecho de que Chayanne finalmente haya probado uno de los platillos más emblemáticos de México.

Chayanne desata controversia en redes por los tacos al pastor

Como era de esperarse, el cantante puertorriqueño abrió debate en redes sociales, pues si bien unos aplaudieron su reacción tan natural, muchos otros aseguraron que era imposible creer que tantos años viniendo a México y no hubiera probado los tacos al pastor.

“Tantos años viniendo a México, viviendo de la fanaticada mexicana y que salga con que no los había probado… ¡puff, que se lo crea su madre!”



“¡Basta, papá! ¡Me estás avergonzando!”



“¡Hace 40 años su carrera despegó desde México y apenas conoce los tacos al pastor?”



“¡Ay por Dios, ¿es en serio?! ¿Nunca comió tacos en México?”



“Te hace falta barrio, mi querido Chayanne.”



“Decepcionado de que mi mamá nunca le haya llevado tacos con piña a mi papá.”



“A sus 60 años y él no lo sabía… ¡y fíjate que si le pones limón, revienta el sabor!”



“Hasta comiendo tacos al pastor es guapo, Chayanne.”



“¿Cómo es posible que casi se pueda llamar mexicano y no ha comido tacos al pastor?”

