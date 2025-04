La insólita petición que hace PETA a Chayanne; ¡Lo acusan de algo gravísimo!

Aunque Chayanne es uno de los cantantes con más fans en todo el mundo, parece que no todos ven con buenos ojos su trabajo, o las letras de sus canciones y es que a pocos días de iniciar su gira por España, Chayanne recibió una insólita solicitud por parte de la organización Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA).

Aunque Chayanne es uno de los cantantes más exitosos, parece que hay una mancha en su historial de canciones. / Instagram.

Lee también: Chayanne llora tras volver a presentarse en México después de 5 años de no hacerlo ¡Reconoció a sus hijos!

¿Qué polémica petición hizo PETA a Chayanne?

Resulta que la organización solicitó a Chayanne que cambie el nombre de su famoso tema “Torero” por “Bombero”, con el fin de desalentar cualquier forma de exaltación de la tauromaquia.

El reclamo llegó mediante una carta firmada por Mimi Bekhechi, vicepresidenta de PETA en Europa, quien señaló que “glorificar a hombres que atormentan y matan animales por entretenimiento no está en sintonía con los valores modernos”. La ONG sugiere que “Bombero” sería un título más acorde con los valores de empatía, coraje y entrega, representados por quienes arriesgan su vida para salvar otras.

“Un artista con tu influencia tiene el poder de impactar positivamente en la cultura. Actualizar el nombre de la canción enviaría un poderoso mensaje de compasión”, expresaron desde la entidad. La organización recordó además que siete de cada diez españoles se oponen a las corridas de toros.

El cantante Chayanne está a pocos días de iniciar una gira por España. / Instagram.

No te pierdas: Chayanne prueba por primera vez los tacos al pastor y le llueven criticas: “Casi es mexicano ¿y no ha comido?

¿Chayanne apoya la tauromaquia?

En la carta enviada por PETA, sus integrantes acusan a Chayanne de promover el maltrato animal por hacer apología a la tauromaquia, de hecho, explicaron que cambiar el nombre al que ellos sugieren, exaltaría los valores de la profesión de los bomberos.

“Los bomberos representan el valor, la dedicación y la empatía, valores que la mayoría de nosotros admiramos. Los bomberos salvan vidas, exponiendo su vida y por ello merecen ser celebrados”, asegura Mimi Beckhechi. El cantante nunca se ha manifestado a favor de la tauromaquia.

Chayanne recostado / Instagram: @chayanne

Sigue leyendo: Angélica Vale y Chayanne se reencuentran y la reacción de él se hace viral ¿irreconocible?

¿Qué dice la letra de la canción de Chayanne a la que PETA pide cambiar el nombre?

“Torero”, lanzada en 2002, es uno de los mayores éxitos del cantante puertorriqueño. Alcanzó el primer puesto en rankings de América Latina y España, y su videoclip, filmado en Buenos Aires, acumula más de 236 millones de vistas en YouTube.

Los fans del cantante han pedido que PETA analice la letra, pues el tema Torero, habla sobre una persona dispuesta a arriesgarlo todo por el amor, algo muy alejado de la tauromaquia. Hasta el momento, el cantante no ha dado respuesta a esta peculiar petición.

Coro de “Torero”-Chayanne:

Si hay que ser torero

Poner el alma en el ruedo

No importa lo que se venga

Pa que sepas que te quiero

Como un buen torero (ole)

Me juego la vida por ti

Si hay que ser torero

Poner el alma en el ruedo

No importa lo que se venga

Pa que sepas que te quiero

Como un buen torero (ole)

Me juego la vida por ti

Si hay que ser torero