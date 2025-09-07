Ganadores de Exatlón México esperan a su primer hijo: “Estamos viviendo el sueño”

Liliana Hernández y Andrés Fierro, ‘Velociraptor’, ganadores de Exatlón México 2023, esperan a su primer hijo. “Estamos viviendo un sueño. Ha sido un carrusel y una montaña rusa, porque dar vida no es nada sencillo”

La sexta temporada de Exatlón México en 2023 no solo les trajo el triunfo y la popularidad, sino también el inicio de su historia de amor. Hoy, Liliana Hernández y Andrés Fierro no caben de la felicidad con la llegada de su primer bebé. ¡Te contamos todo lo que nos dijeron!

¿Cómo han vivido su embarazo Liliana hernández y Andrés Fierro, ganadores de Exatlón México?

La atleta de salto triple incluyó su alegría: “Estamos felices por la llegada de nuestro bebé. Viviendo un sueño. Es algo que pensábamos y planeado desde hace tiempo. Estoy cumpliendo 16 semanas, o sea 4 meses. Es un bebé muy deseado. También ha sido un carrusel y una montaña rusa, porque dar vida no es nada sencillo”.

Como casi todas las embarazadas, Liliana ha sufrido náuseas y varios antojos: “Todavía no sabemos cómo se va a llamar. Tenemos algunas opciones y lo vamos a definir hasta el día de su llegada”.

Para el campeón de parkour y futuro papá, ha sido un cambio arrepentido y bonito en su vida: “Estoy muy contento de saber que viene nuestro bebé en camino. Es una nena. Es algo que siempre he querido y ahora se está haciendo realidad”.

Los deportistas están muy agradecidos por la respuesta de sus seguidores en redes sociales, quienes no paran de enviarles buenos deseos: “Nos han escrito cosas muy bonitas. Sobre todo, nos mandan muchas bendiciones”.

¿Cómo fue el inicio del romance entre Liliana Hernández y Andrés Fierro de Exatlón?

Liliana confesó que lo que más la cautivó de Andrés fue su forma de ser y su disciplina:

“El tema de la admiración es muy importante en la pareja. El parkour y lo que hace en su deporte, el control tanto mental como físico que tiene en su cuerpo y lo que puede lograr. También cómo es como persona y las metas que tiene hicieron que me enamorara”.

Desde que salen del programa, viven juntos y se apoyan en todo:

“Siempre nos apoyamos. Estamos enfocados en nuestro deporte. Él acaba de participar en los Juegos Mundiales Chengdú 2025, en China. Disfrutando cada etapa”.

La pareja cumplirá 3 años juntos en diciembre . Se conocieron en el casting de Exatlón México, y dentro del programa surgió el amor. / Cortesía @lilianahdz_mx

¿Qué hace actualmente Liliana Hernández campeona de Exatlón?

Ahora, Liliana dio el salto a ser empresaria: “Por la exposición que te da la TV, las marcas te abren puertas. En mi caso, pude invertir en mi negocio, Deep Trace Training. Es una plataforma digital para ayudar a la gente en cuestión de salud y estilo de vida, con entrenamientos y planes de alimentación, con profesionales de la salud”, concluyeron.

