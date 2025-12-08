Lorenzo Figueroa revela qué le dijo Chayanne antes de entrar a Exatlón ¡no lo vas a creer!

Lorenzo Figueroa, hijo del cantante Chayanne, sorprendió al revelar por primera vez el consejo que recibió de su padre antes de integrarse a Exatlón, uno de los realities deportivos más exigentes de la televisión. El joven atleta compartió que, antes de partir a la competencia, tuvo una conversación clave con el intérprete boricua, quien no solo lo motivó, sino que también le dio una frase que lleva consigo. La confesión abrió una ventana poco común a la relación familiar y al apoyo que Chayanne le brindó en un momento determinante de su vida.

No te pierdas: Lele Pons y Guaynaa anuncian que serán papás: “Estamos embarazados”

Esto fue lo que Chayanne expresó a Lorenzo Figueroa antes de unirse a Exatlón. El mensaje familiar que marcó su participación. / Foto: Redes sociales

¿Qué le dijo Chayanne a Lorenzo Figueroa previo a su entrada a Exatlón?

Lorenzo Figueroa abrió una ventana íntima a su vida familiar al compartir cómo fue la conversación que tuvo con su padre Chayanne, antes de unirse a Exatlón Estados Unidos. El joven explicó que, aunque su familia siempre ha sido muy reservada, este proyecto marcó un punto importante en su camino personal y profesional. Por ello, antes de aceptar la invitación, buscó el consejo de quien más confía: su papá.

“Papá siempre nos protegió porque es una persona muy conocida y siempre trató de sacarnos del ojo público”, contó. Sin embargo, cuando le habló sobre la oportunidad de participar en Exatlón, la respuesta del cantante fue contundente.

Según relató Lorenzo, Chayanne no dudó en manifestarle su apoyo. Le explicó que se trataba de un formato enfocado en la competencia sana, el deporte y los valores familiares, lo que le dio tranquilidad. “Me dijo que era un reality de competencia, de deporte, familia y de inmediato me dio permiso; me dijo: por supuesto que sí, hazlo”, comentó.

No te pierdas: Luis Miguel, Chayanne y Jaime Camil: Una Navidad soñada con los galanes favoritos de México gracias a la IA

Antes de Exatlón, Lorenzo Figueroa habló con Chayanne. Descubre cuál fue el mensaje que le dio luz verde para entrar al reality. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Lorenzo Figueroa, hijo de Chayanne?

Lorenzo Figueroa, nacido el 14 de agosto de 1997 en Miami, Florida, comenzó a construir una trayectoria propia que no depende del legado musical de su padre Chayanne. Aunque creció en un entorno muy visible para el público latino, ha preferido avanzar con paso propio, explorando distintos caminos entre el deporte, los negocios y ahora la televisión.

El baloncesto fue su primera gran formación. Lo practicó a nivel universitario y ese periodo marcó su forma de entender el esfuerzo y la disciplina, elementos que después incorporó a otros proyectos. Al concluir su etapa deportiva, Lorenzo inició Stamos Bien, una marca de ropa urbana cuyo concepto retoma su cercanía con el mundo atlético y un estilo que refleja su día a día.

Su llegada a Exatlón Estados Unidos representa un nuevo capítulo dentro de su desarrollo personal y profesional. Seguidor del programa desde hace años, decidió participar para enfrentarse a un reto físico y mental que lo sacará de su rutina habitual.

No te pierdas: Angélica Vale reveló cómo fue bailar con Chayanne, ¡Joanna Vega-Biestro no está soportando!

Lorenzo Figueroa es parte del equipo azul de Exatlón USA. / Foto: Redes sociales

¿De qué trata Exatlón Estados Unidos?

La décima temporada de Exatlón Estados Unidos marca un momento clave para la franquicia, que vuelve “con más fuerza que nunca” en palabras de Telemundo, dispuesta a celebrar su historia y a elevar el nivel de competencia. Con la conducción de Frederik Oldenburg, esta edición reúne a atletas legendarios de los equipos Rojo y Azul que regresan a las arenas donde escribieron algunos de los momentos más recordados del reality.

Con el objetivo de competir por el premio de 200 mil dólares y evaluar sus propias capacidades dentro de un formato exigente, Lorenzo Figueroa busca mostrar una faceta distinta de su historia, una que se sostiene más allá de su apellido.

No te pierdas: A Chayanne le dicen “padrastro de Latinoamérica” y esta fue su reacción