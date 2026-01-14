Muere Yeison Jiménez: Su hija conmueve con emotivas palabras durante el homenaje al cantante

El mundo continúa de luto por la muerte de Yeison Jiménez. El cantante murió durante el pasado fin de semana tras un accidente aéreo. Este miércoles 14 de enero se le realizó un homenaje en su natal Colombia, en el que se vivieron momentos muy emotivos, incluyendo el emotivo discurso de su hija. Esto es todo lo que pasó.

Yeison Jiménez / Redes sociales

¿Cómo murió el cantante Yeison Jiménez?

Yeison Jiménez murió el pasado 10 de enero. Esto, luego de que la avioneta en la que viajaba a Medellín se estrellara en la vereda Romita, situada entre Paipa y Duitama. Desafortunadamente, tanto él como todos sus acompañantes fallecieron en el acto.

Si bien las investigaciones todavía continúan para esclarecer las causas del accidente, se han desatado muchas teorías al respecto. La más sonada es una falla técnica. Y es que se viralizó un video en el que se puede ver al piloto usar su celular mientras que, aparentemente, el tablero de los controles marcaba un error.

Cabe mencionar que, meses antes del siniestro, el propio Yeison Jiménez confesó haber soñado con su muerte. Declaró que, en al menos tres ocasiones, se vio a sí mismo perecer en un avión. Tras su deceso, estas palabras tomaron mucha relevancia en redes sociales.

Yeison Jiménez fue un artista colombiano. Tenía 34 años y era considerado todo un orgullo en su país. Antes de morir, estaba trabajando en una gira internacional. De igual forma, muchos artistas como Ana Bárbara contaron que estaban trabajando en una colaboración musical con él.

El pasado 13 de enero, se llevó a cabo la primera parte de su funeral. Fue un evento totalmente privado en el que la familia tuvo la oportunidad de darle el último adiós.

Yeison Jiménez / Redes sociales

¿Qué dijo la hija de Yeison Jiménez en su homenaje?

Este 14 de enero, se realizó el homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena de Bogotá, Colombia. Fue un evento abierto a todo público y el acceso fue totalmente gratis para que cualquier persona pudiera despedirse de él.

La ceremonia estuvo llena de momentos emotivos y los familiares de Jiménez ofrecieron algunas palabras. Su pequeña hija también dio un discurso que hizo llorar a los presentes. La menor dijo estar muy agradecida por el tiempo que pasó con su papá.

También indicó que Yeison tenía el gran sueño de “verlos crecer” y estar con todos sus hijos hasta el final. Si bien afirmó que lo extrañará siempre, mencionó que siempre lo llevará en el corazón, pues está segura de que está “cuidándolos desde el cielo”.

Luz Mery Galeano, la madre de Yeison, también dedicó un lindo discurso en el que le prometió velar por toda su familia: “Hijo mío, vuela tranquilo. Ve al cielo. Aquí está tu heroína. “Hijo mío, vuela tranquilo. Ve al cielo. Aquí está tu heroína”, indicó.

¿Qué pasará con los restos de Yeison Jiménez?

De acuerdo con lo reportado por medios locales, tras el homenaje, los restos de Yeison Jiménez serán llevados al cementerio Jardines del Recuerdo, situado en Bogotá, donde recibirá sepultura de forma permanente.

Su cuerpo será enterrado junto al de Óscar Marín, representante y gran amigo, quien también murió en el accidente aéreo.

