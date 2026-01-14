¿Sacerdote arremete contra Yeison Jiménez tras su muerte? El polémico sermón que desató indignación

A unas horas del homenaje a Yeison Jiménez tras su muerte, se ha viralizado un video en el que un sacerdote, habla de la vida privada del cantante como una “advertencia espiritual” apenas días después del accidente aéreo; el clip encendió el debate entre feligreses y fans del intérprete, que reaccionaron con molestia, sorpresa y mensajes divididos en redes sociales.

Yeison Jiménez murió en un accidente aéreo en Colombia. / Foto: Redes sociales

¿Cómo murió Yeison Jiménez y qué se sabe del accidente aéreo que terminó con su vida?

El sábado 10 de enero de 2026, Yeison Jiménez perdió la vida en un trágico accidente aéreo ocurrido entre Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá, Colombia. La aeronave se dirigía a Medellín, donde el cantante tenía programado un concierto esa misma noche.

En el accidente murieron seis personas, incluyendo al artista, miembros de su equipo de trabajo y el capitán de la aeronave. Uno de los momentos que más estremeció a sus seguidores fue la última historia publicada en Instagram por su fotógrafo, Weisman Mora, minutos antes del despegue.

Yeison Jiménez tenía 34 años, estaba en pareja y era padre de tres hijos y esto fue lo que tomo como referencia el sacerdote para su sermón.

Yeison Jiménez murió en Colombia. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo el sacerdote sobre la vida de Yeison Jiménez y por qué causó tanto enojo?

Durante el sermón de la misa, el sacerdote decidió referirse directamente a la vida personal de Yeison Jiménez, algo que no pasó desapercibido entre los asistentes ni en redes sociales. En su mensaje, el religioso comenzó mencionando el accidente aéreo que le quitó la vida al cantante y, de inmediato, llevó el tema hacia su situación sentimental.

“Ayer en la tarde hubo el accidente en Paipa, Boyacá, y murió este artista, Yason Jiménez. Y las redes sociales se han llenado de qué, pues, condolencias. Me puse a mirar: Yason Jiménez no era casado. Vivía en unión libre” Sacerdote

Estas palabras generaron incomodidad, pues muchos consideraron que el sacerdote estaba juzgando públicamente decisiones íntimas del artista fallecido. Sin embargo, el mensaje no terminó ahí. El religioso también recordó una entrevista en la que, según él, Yeison Jiménez había dicho que le cantaría a Dios cuando cumpliera 35 años.

“Incluso por ahí resultó una entrevista diciendo que cuando cumpliera 35 le iba a cantar a Dios. Y se murió de 34. No, siempre nosotros es así: cuando yo asegure lo mío, ahí sí le doy tiempo a usted. Oiga, ¿y cuándo va a ser?”, añadió.

¿El polémico sermón del sacerdote sobre Yeison Jiménez fue una advertencia a sus fans?

En la parte final de su sermón, el sacerdote insistió en que su mensaje no iba dirigido únicamente a Yeison Jiménez, sino a toda la comunidad presente. Incluso lanzó una advertencia directa a los fieles:

“Estén preparados porque ustedes no saben el día ni la hora”. Sacerdote

Más adelante, cuestionó el sentido de la vida cristiana y el compromiso espiritual, utilizando nuevamente el caso de Yeison Jiménez como ejemplo:

Sacerdote “Yo creo que Yason tenía toda una agenda para este 2026. ¿Y qué le quedó? Y por eso es que hay que tomar esa misión como iglesia, como bautizado. A ver, ¿yo qué estoy haciendo?”.

Una vez que el video del sermón comenzó a circular en redes sociales, las reacciones no se hicieron esperar. Las opiniones se polarizaron rápidamente.

Entre los comentarios críticos, varios usuarios acusaron al sacerdote de juzgar al fallecido:

“No juzguen y no serán juzgados. Mateo 7:1-2”

“¿Le llaman padre a una persona que juzga?”.

“Por esto mismo no creo en la iglesia”.

Sin embargo, también hubo quienes salieron en defensa del sacerdote y consideraron que el mensaje fue malinterpretado:



“El padre no está juzgando, la enseñanza es que no pospongamos el servicio hacia Dios, dejen de armar una tormenta en un vaso de agua que aunque les duela el padre tiene razón…”

“No sabemos ni el día ni la hora… está en la palabra… quizás no sea la forma como transmite el mensaje, pero dice la verdad. Nada más que decir”

“Primero es Dios y el resto vendrá por añadidura. No lo contrario. Dios te bendiga padre. Se tenía que decir y se dijo. Gloria a Dios.”