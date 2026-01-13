Yeison Jiménez: Espiritista explica por qué el cantante soñaba su muerte: “ya estaba marcado”

La muerte de Yeison Jiménez, uno de los máximos exponentes de la música popular colombiana, sigue generando conmoción y escalofríos. No solo por lo inesperado del accidente aéreo que le arrebató la vida a los 34 años, sino por los detalles que hoy salen a la luz y que muchos consideran imposibles de ignorar.

En vida, el intérprete de “Vete” y “Tengo ganas” confesó en varias entrevistas que soñaba repetidamente con su propia muerte, específicamente en un avión. Tras la tragedia ocurrida el sábado 10 de enero, esas palabras cobran un peso inquietante y han llevado incluso a especialistas espirituales a analizar sus reacciones físicas y emocionales al hablar del tema.

Mira: Muerte de Yeison Jiménez: Sale a la luz supuesto romance secreto con una modelo: publica conversaciones

¿Yeison Jiménez predijo su muerte en sueños antes del accidente aéreo?

Durante distintas apariciones públicas, Yeison Jiménez habló abiertamente de sueños recurrentes en los que perdía la vida en un accidente aéreo. Uno de los relatos más recordados ocurrió en el programa Se dice de mí, de Caracol Televisión, y en el programa de YouTube “Los hombres sí lloran”, conducido por Juan Pablo Raba donde narró una escena que se repetía con una claridad perturbadora.

En ese sueño, el cantante recordaba que un piloto le pedía revisar la aeronave antes de despegar y luego le decía: “Menos mal me dijo, hubo una falla que ya solucioné, súbase”.

Esa frase, según contó el propio Yeison, quedó grabada en su memoria por la intensidad con la que la vivía cada vez que el sueño regresaba. Con el paso del tiempo, estas experiencias comenzaron a inquietarlo más de lo normal, sobre todo porque la temática de la muerte se volvía cada vez más directa.

El propio artista llegó a reconocer que sentía que esas imágenes no eran casuales. De hecho, en una reflexión que hoy resulta estremecedora, expresó:

“Dios me dio tres señales y yo no las entendí”. Yeison Jiménez

Lo más llamativo no fue solo el contenido del sueño, sino la reacción física del cantante al hablar del tema. Durante la charla, Yeison presentó mareos, sudoración y una visible angustia, algo que no pasó desapercibido para los espectadores ni para especialistas que, tiempo después, analizarían ese momento con otra mirada.

Mira: Cuñado de exparticipante de La casa de los famosos murió en el accidente de Yeison Jiménez; así lo anunció

¿Por qué Yeison Jiménez se mareaba y sudaba al hablar de su muerte, según una espiritista?

Tras la tragedia, la espiritista y coach espiritual Nailea López, quien se presenta en redes como especialista en angeología y terapias energéticas, analizó el fragmento de la entrevista con Juan Pablo Raba y explicó por qué el cantante Yeison Jiménez reaccionaba de esa forma al recordar sus sueños.

Desde su perspectiva espiritual, los síntomas no eran casuales. “Cuando un sueño es realmente una premonición, cuando es un mensaje que se le está dando a tu alma de que algo realmente va a suceder, el alma lo interioriza y ya sabe”, explicó.

Según Nailea López, el cuerpo de Yeison respondía con miedo porque su alma ya reconocía ese momento. “El alma recuerda que es el momento en que, a través de ese sueño, reconozca cómo va a fallecer”, señaló.

La experta añadió que al recordar el sueño, el cuerpo del cantante “comenzó a vibrar con esa angustia, con ese miedo, con esa sensación” y que lo que sintió dentro del sueño probablemente fue lo mismo que experimentó durante el accidente real.

Lee: Yeison Jiménez: Jessi Uribe rompe en llanto en su último adiós al cantante ¿pudo evitar la tragedia?

¿Predijo su final? Yeison Jiménez muere en accidente aéreo y recuerdan sus confesiones. / Foto: Redes sociales

¿El destino de Yeison Jiménez ya estaba marcado, según la explicación espiritual?

Nailea López fue contundente al afirmar que, desde su interpretación espiritual, el destino del cantante ya estaba marcado y que sus sueños no eran simples imaginaciones.

“Sintió la angustia de la muerte. Su energía le estaba avisando que el destino ya estaba marcado”, aseguró.

“Desde la espiritualidad, su alma se conectó con el momento de partir y efectivamente eso es algo que ya iba a pasar”. Nailea López

La espiritista concluyó con una reflexión que ha generado debate en redes sociales: “Los mensajes que nos llegan al dormir no son locuras, son señales”.

Estas palabras han dividido opiniones, pero para muchos seguidores del cantante, explican por qué Yeison parecía tan afectado cada vez que hablaba del tema.

¿Qué le pasó a Yeison Jiménez y cómo ocurrió el accidente aéreo?

De acuerdo con la Aeronáutica Civil de Colombia, Yeison Jiménez llegó el sábado 10 de enero alrededor de las 15:50 horas al aeródromo Juan José Rondón, en Paipa, Boyacá. Desde ahí abordó una avioneta privada con destino a Medellín, para luego trasladarse a Marinilla, Antioquia, donde tenía una presentación programada.

Minutos después, aproximadamente a las 16:11 horas, se confirmó el siniestro de la aeronave, con matrícula N325FA, en una zona entre los municipios de Paipa y Duitama. Al lugar acudieron cuerpos de rescate y la Policía Nacional, quienes confirmaron la muerte de los seis ocupantes.

Entre las víctimas estaban, además del cantante:

Juan Manuel Rodríguez

Óscar Marín

Jefferson Osorio

Weisman Mora

el capitán Fernando Torres Rojas

Las autoridades informaron que se activaron los protocolos correspondientes y que la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes continúa con las indagatorias para esclarecer las causas exactas del desplome.

Mientras tanto, las palabras, los sueños y las advertencias de Yeison Jiménez siguen resonando, dejando una sensación inquietante: como si, de alguna manera, el cantante ya supiera que su historia estaba a punto de terminar.