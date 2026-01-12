Caso Yeison Jiménez: Otro cantante tuvo accidente en la misma pista en la que murió el colombiano ¿Qué pasó?

La tarde del sábado 10 de enero, murió el cantante Yeison Jiménez junto a cinco personas más, entre ellas el piloto y miembros de su equipo de trabajo, luego de que la aeronave en la que viajaban se accidentara minutos después del despegue. La tragedia ocurrió en el aeropuerto Juan José Rondón, ubicado entre los municipios de Paipa y Duitama, en el departamento de Boyacá. Ante esto, recuerdan que otro famoso intérprete tuvo un percance con una avioneta, en el mismo lugar en el que falleció Yeison. ¿Quién es y qué sucedió exactamente?

¿Qué se sabe del accidente aéreo en el que murió Yeison Jiménez?

El artista colombiano Yeison Jiménez murió, luego de que el avión en el que se desplazaba hacia Medellín se accidentara en la vereda Romita, situada entre los municipios de Paipa y Duitama, en Boyacá. El cantante viajaba para cumplir compromisos laborales, ya que tenía previsto presentarse en un concierto en Marinilla.

De acuerdo con información de Infobae Colombia, tras el choque contra el terreno la aeronave prendió en fuego, lo que obligó a una rápida respuesta de los organismos de emergencia. Los equipos de rescate se trasladaron hasta el lugar del siniestro para atender la situación y adelantar las labores correspondientes, confirmando posteriormente que no se registraron sobrevivientes.

Los reportes señalan que el siniestro ocurrió instantes después de iniciado el despegue desde el aeropuerto. De manera preliminar, se indicó que la aeronave habría perdido estabilidad segundos antes de alcanzar la altura necesaria para continuar con normalidad su trayecto.

¿Quién es el cantante que también tuvo un accidente en el mismo lugar donde murió Yeison Jiménez?

La muerte de Yeison Jiménez provocó conmoción entre colegas, seguidores y la industria musical. Considerado uno de los referentes más importantes de la música popular en la última década, el artista había logrado consolidar una carrera marcada por letras cargadas de sentimiento y una conexión genuina con el público.

El fatal accidente de Jiménez revivió el recuerdo de un incidente ocurrido en febrero de 2023 en el mismo aeropuerto. En esa ocasión, el cantante Jhon Alex Castaño, conocido como “el Rey del chupe” , sufrió una emergencia aérea cuando la avioneta en la que viajaba desde Pereira hacia Paipa presentó una falla en el tren de aterrizaje derecho.

De acuerdo con el reporte de la Policía de Boyacá, la aeronave sufrió un “pinchazo” al momento de tocar pista, lo que provocó que se saliera hacia un costado. Afortunadamente, tanto el artista como los otros cuatro ocupantes resultaron ilesos. El propio Castaño relató el angustiante momento a través de redes sociales, calificándolo como uno de los mayores sustos de su vida.

Definitivamente hay que disfrutar de la vida, disfrutar de los hijos, de la mamá… Hace una hora estábamos saliendo de Pereira en esta avioneta y ahora acá acabamos de tener un accidente en el aeropuerto de Paipa. Jhon Alex Castaño, “el Rey del chupe”

En redes ya hablan de un posible mal manejo de las aeronaves en aquel lugar y el riesgo que los ocupantes conllevan al volar en ese sitio.

¿Quién es Jhon Alex Castaño, mejor conocido como “el Rey del chupe”?

Jhon Alex Castaño se ha convertido en una de las figuras más destacadas de la música popular colombiana, un estilo que recoge el despecho, las historias del común de la gente y las emociones del día a día. Apodado “El rey del chupe”, el cantante ha logrado posicionarse como una voz genuina y cercana, conectando con sus seguidores a través de composiciones honestas que abordan el amor, el desamor, la familia y los retos de la vida.

Su proyección a nivel nacional se dio de forma gradual, impulsada por canciones que alcanzaron gran difusión en emisoras y plataformas digitales. Éxitos como:



“Dos razones”,

“De bar en bar”,

“Amigos con derechos” y,

“El que espera, desespera”

El sobrenombre de “el Rey del chupe” nació precisamente de la estrecha relación de su música con la cultura popular y los escenarios cotidianos de bares, cantinas y celebraciones.

