Yeri MUA intentó quitarse la vida antes de su concierto en el Auditorio Nacional: “Lo intenté”

La cantante veracruzana Yeri MUA, ha protagonizado varias polémicas. No hace mucho tuvo un “roce” con la actriz mexicana Carolina Miranda, en pleno concierto de Bad Bunny. Ahora, la intérprete reveló que intentó quitarse la vida, luego de enfrentar baches emocionales en un lapso de su carrera. ¿Qué pasó exactamente?

Yeri Mua encendió las redes al denunciar amenazas de muerte en su contrA. / IG

¿Cuál fue el conflicto entre Yeri MUA y Carolina Miranda en el concierto de Bad Bunny?

Bad Bunny se presentó en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, para su gira Debí tirar más fotos. Pero lo que era una noche de fiesta para Yeri MUA, terminó en “bronca” con Carolina Miranda, una reconocida actriz mexicana. ¿Por qué?

Mediante su cuenta de X, la creadora de contenido originaria de Veracruz aseguró que la situación se presentó varias veces a lo largo de la noche y dejó entrever que una persona (reconocida por internautas como Carolina Miranda) buscaba llamar la atención dentro de “la casita”, espacio en el que convivían celebridades.

“La Samadhi bien linda conmigo, no como la que tenía a lado, que me empujaba bien feo por que quería figurar ahí en La casita de Bad Bunny…", escribió Yeri.

Frente a esta polémica que señalaba a Miranda, muchos esperaban una respuesta concreta a la situación. La actriz no habló directamente de Yeri MUA, pero una publicación significó para muchos, su defensa:

“ Lo siento, yo llegué primero / Sorry, I was here first ! ”, escribió en sus historias días después de lo señalado por la cantante veracruzana.

Carolina Miranda comparte publicación en medio de rumores de conflicto con Yeri MUA. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo la cantante veracruzana, Yeri MUA, sobre que intentó quitarse la vida?

Durante un encuentro con la prensa, rumbo a su concierto en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, Yeri MUA recordó uno de los momentos más oscuros de su vida, cuando estuvo a punto de atentar contra sí misma. La cantante habló sin rodeos sobre el episodio:

Sí, claro, sí lo intenté, estoy bien pend+$@, y no supe cómo, que es diferente, sobre todo siempre tengo a mi mamá de mi lado. Yeri MUA

La artista detalló que todos los martes asiste a terapia con su psiquiatra y que toma medicamentos para evitar recaídas en la depresión. Aseguró que, más allá del tratamiento médico, el apoyo familiar ha sido clave para mantenerse alejada de pensamientos peligrosos.

¿Quién es Yeri MUA?

Yeri Mua es una influencer, cantante y creadora de contenido mexicana nacida en Veracruz, quien se dio a conocer inicialmente en redes sociales, gracias a sus transmisiones en vivo.

Su popularidad comenzó en Facebook y posteriormente se expandió a TikTok e Instagram, plataformas en las que acumuló millones de seguidores. En sus inicios realizaba rutinas de maquillaje, dinámicas con fans y transmisiones donde compartía aspectos de su vida cotidiana.

En 2023 decidió incursionar formalmente en la música, apostando por el reguetón mexa y los sonidos urbanos. Contra todo pronóstico, varios de sus sencillos lograron posicionarse en plataformas digitales y convertirse en tendencia en redes sociales.

Entre sus canciones más conocidas se encuentran “Traka”, “Ojitos Chiquititos” y “Croketita”, temas que conectaron con el público joven y reforzaron su imagen como una figura irreverente y sin filtros dentro del género.

