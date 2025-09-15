Yeri MUA da concierto en Tijuana tras amenazas de muerte: Aseguran que personas intentaron entrar con armas.

La influencer y cantante veracruzana Yeri MUA enfrentó uno de los momentos más delicados de su carrera al denunciar públicamente haber recibido amenazas de muerte en las que le advertían no presentarse en Tijuana. Se ha dicho que el delicado mensaje vs. MUA estaría ligado al streamer Víctor Ordoñez, conocido como ‘Lonche de huevito’. Pese al posible riesgo, la jarocha se presentó este 14 de septiembre en la Feria de Tijuana, desafiando el miedo y agradeciendo el respaldo de sus seguidores, pero un presunto suceso desató preocupación en redes, pues aseguran su vida corre peligro . ¿Qué pasó?

¿Por qué Yeri MUA ha recibido amenazas de muerte?

La polémica que hoy envuelve a la presunta ex de Aarón Mercury, Yeri MUA, comenzó como una simple reunión entre creadores de contenido. El 24 de agosto, la llamada “Bratz jarocha” participó en una fiesta a bordo de un yate en Miami junto a ‘Lonche de huevito’, Willito y otros influencers. El evento fue transmitido en vivo y atrajo a miles de espectadores. Aunque en un inicio todo parecía diversión, la situación dio un giro inesperado días después.

Según relató la cantante, tras ese encuentro, Lonche comenzó a comportarse de forma incómoda con ella. Como respuesta, Yeri decidió hacer pública en sus redes sociales una supuesta infidelidad del streamer, respaldando su versión con presuntas pruebas. Esto desató un escándalo que provocó la reacción de la comunidad de seguidores de Lonche, conocidos como los “F.E.S.”, quienes comenzaron a hostigarla a través de distintas plataformas digitales.

El conflicto escaló rápidamente: los insultos y burlas en redes se transformaron en una campaña de acoso constante. Yeri MUA no dudó en señalar directamente a Lonche como responsable de las acciones de su audiencia, lo cual intensificó aún más la confrontación. Además, la influencer denunció que el hostigamiento no se quedó solo en internet, sino que se intentó ubicar el domicilio de su familia en Veracruz, involucrando incluso a su hermano menor en los actos de intimidación.

Yeri MUA denuncia amenazas

¿Qué contenido tienen los videos que Yeri MUA señaló como amenazas?

La situación escaló a niveles alarmantes. Yeri MUA denunció la difusión de videos de encapuchados armados lanzando amenazas directas a ella y su familia. Además, aseguró que en días previos a su presentación en Tijuana, aparecieron narcomantas con su nombre, una táctica relacionada con el crimen organizado y que elevó el riesgo percibido de su participación en eventos públicos.

Durante sus transmisiones en vivo, Yeri señaló de forma directa a Ordoñez y a su grupo de seguidores, conocido como F.E.S., como responsables del acoso constante en su contra.

Por su parte, ‘Lonche de huevito’ se deslindó de cualquier responsabilidad, negando haber incitado a la violencia y argumentando que no controla las acciones de sus seguidores. Incluso advirtió que podría tomar acciones legales en Estados Unidos contra Yeri si continúa haciendo declaraciones que, según él, afectan su reputación.

Yeri Mua muestra videos en los que aparecen hombres armados lanzando amenazas de muerte contra ella y su familia.



La influencer responsabiliza a Lonche de cualquier cosa que pueda sucederles. pic.twitter.com/JwsNrXn4Nh — Javi Oliveira (@javioliveira) August 31, 2025

¿Detuvieron a personas armadas antes del concierto de Yeri MUA en la Feria de Tijuana?

La Feria de Tijuana 2025 tuvo a artistas invitados para la edición de este año. Yeri MUA se encontraba en la cartelera de la feria para el domingo 14 de septiembre en compañía del Malilla, otro artista mexicana que canta reguetón.

En medio de toda la polémica, Yeri se presentó en la feria con mucho éxito. Fans y seguidores corearon sus canciones y bailaron al ritmo del “perreo”. Pero un hecho preocupante fue reportado en redes sociales, aunque aún no hay un comunicado oficial.

Según reportan páginas de Facebook como “Top Music Universe” y “En Serio Noticias”, dos personas intentaron ingresar armas de fuego para la presentación de Yeri MUA , por lo que fueron detenidas en el sitio.

“Detuvieron a dos hombres que intentaron ingresarse con armas a la feria de Tijuana, lugar en donde se presentó Yeri MUA” Top Music Universe, vía Facebook

Hasta el momento, Yeri MUA no ha compartido algún mensaje referente al hecho, y tampoco se ha confirmado oficialmente la noticia. En redes, están a la espera de más información de lo ocurrido, pues aunque aún son especulaciones, la situación de la intérprete preocupa a gran parte de su comunidad de fans, amigos, familia y conocidos.

