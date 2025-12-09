Vocalista mexicano de Los Titanes de Durango recibe botellazo en pleno concierto y enfrenta al agresor: VIDEO

Durante un reciente concierto de la agrupación de regional mexicano Los Titanes de Durango, el vocalista Sergio Sánchez Ayón sufrió un inesperado golpe en el rostro cuando una botella de cerveza fue lanzada desde el público. Aunque el incidente fue breve, el momento se volvió viral en redes sociales, donde se puede ver al cantante dialogando con la audiencia después del percance. ¿Qué sucedió exactamente?

Los Titanes de Durango, grupo de regional mexicano

¿Cómo fue el botellazo que sufrió Sergio Sánchez, vocalista de ‘Los Titanes de Durango’?

El video compartido en redes sociales que se hizo rápidamente viral, muestra el instante exacto del golpe, y la posterior reacción de Sergio Sánchez Ayón tras recibirlo y se ve visiblemente sorprendido.

Aunque de manera casi inmediata se ve que retoma su show de manera normal, solo unos segundos después detiene la música y decide confrontar o “buscar” al culpable de la agresión que recibió:

¿Quién? El de negro, díganme la neta, ¿quién fue? Usted, muy ver... ¿por qué me la aventó en el hocico, pend...? ¿Quién me aventó el pinc... bote pues? Sergio Sánchez Ayón

Posteriormente, se tranquilizó y con su característico humor y cercanía con los fans, el cantante reconoció que el golpe dolió, aunque dejó claro que no permitiría que esto interrumpiera el espectáculo.

“ La neta no hay ped..., hay que perdonar a la verg**. Si nosotros estamos haciendo el pinc** ambiente y el desmadre, pues atienase a las conseucnias, pinche Sergio cu… Mentira, sí me dolió”, dijo Sánchez Ayón.

¿Sergio Sánchez Ayón, vocalista de Los Titanes de Durango ya había sido agredido en otro concierto?

El mismo Sergio Sánchez Ayón explicó que no se trató de un hecho aislado: los lanzamientos de botellas y otros objetos durante sus presentaciones se han vuelto algo frecuente.

Y es que pasados algunos minutos del botellazo recibido, el intérprete mexicano señaló que un día antes también había sufrido de una agresión:

“ Hay que perdonar a la ver... Ayer la neta en la quinceañera me metieron otro put... en el pecho. (...) Y la neta no dije nada, ni ped... no fue un pin... balazo, fue un bote ”, sentenció Sánchez Ayón.

A pesar de que estas situaciones podrían generar tensión, Sánchez Ayón se ha acostumbrado a manejarlas con humor y calma, evitando confrontaciones directas que podrían poner en riesgo tanto a los artistas como al público.

Hay disculpen por la grosería ""a te vale v*rg4??? ""🫣 pero la verdad me ganó el impulso de sentir un ptz en la trompa …pero me acordé de que mi trayectoria me a enseñado a evitar detalles y menos con un fan alcoholizado 🍺 y hay que aceptar que somos responsables de algunos fans se alteren demás y ni sepan que royo 🤷🏻‍♂️

¿Quién es Sergio Sánchez Ayón, vocalista de Los Titanes de Durango?

Sergio Sánchez Ayón es un intérprete destacado dentro del regional mexicano, conocido sobre todo por su labor como vocalista de la agrupación Los Titanes de Durango. Su presencia dinámica y la conexión que mantiene con la audiencia le han permitido consolidarse como una figura importante del género, llevando el estilo duranguense a distintos escenarios tanto en México como en el extranjero.

Además de su voz fuerte y bien modulada, Sergio sobresale por su carisma y el toque humorístico que imprime en cada presentación. Con una trayectoria sólida, su dedicación a la música y a su público lo ha convertido en uno de los artistas más representativos de su escena.

