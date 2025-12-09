Lalo Mora ¿predice su muerte? Esta es la declaración que sus fans toman como despedida: VIDEO

Lalo Mora generó inquietud entre sus seguidores luego de asegurar que, en los últimos días, ha sentido “llamados de allá arriba”, una frase que muchos interpretaron como una predicción sobre su propia muerte. El cantante, conocido por hablar sin filtros, explicó que estas sensaciones lo han llevado a reflexionar sobre su vida, su carrera y lo que podría venir, provocando dudas y preocupación entre quienes siguen de cerca cada una de sus declaraciones. ¿Qué quiso decir realmente el intérprete? Aquí te contamos cómo surgió este comentario.

La frase de Lalo Mora encendió versiones sobre una posible predicción de su muerte. Aquí te contamos cómo lo dijo y qué pasó después. / Foto: Redes sociales

¿Cuál fue la predicción de Lalo Mora sobre su presunta muerte?

Durante una conferencia de prensa, Lalo Mora habló sobre el momento que atraviesa y mencionó que se siente agradecido por lo que ha vivido.

El cantante expresó: “Qué más puedo pedirle a la vida, me siento encantado, primeramente, por Dios y por mi público, por nuestro público y con los señores con lo que ando trabajando últimamente”. En ese mismo espacio, compartió que con frecuencia se refiere a sus presentaciones como despedidas, señalando que para él cada etapa tiene un significado especial.

Sin embargo, en ese contexto, hizo un comentario sobre su muerte, lo que sorprendió a los presentes y a sus fans. “Siempre digo que es mi despedida, no sé, ellos están chiquillos, pero yo ya me voy, me están llamando allá arriba”, dijo ante los medios. También agregó: “Es más, ya estoy allá”.

Como era natural, estas declaraciones causaron total revuelo en redes sociales, dado que la mayoría consideró que el cantante presuntamente se estaría despidiendo de su público. ¿Será? Al momento, el artista no ha señalado que enfrente problemas en su salud.

El comentario de Lalo Mora sobre “irse” llamó la atención y generó especulaciones entre fans. / Foto: Redes sociaes

¿Qué problemas de salud enfrentó Lalo Mora?

En otro momento de la charla, Lalo Mora recordó lo que vivió en 2020, cuando fue internado por Covid-19. Detalló que su salud se complicó, pues en agosto de ese año fue intubado y su recuperación avanzó lentamente. El cantante describió ese episodio con palabras precisas: “Estuve muy malo del Covid, la muerte bailó conmigo, la alcancé y me cargó, me llevó en brazos y me dejó por ahí en la puerta del cielo”.

Mora también relató cómo interpretó ese momento tan cerca a la muerte: “Dijo ‘Nada más vas a la plaza y te ching*’. Estoy jugando, a la muerte la manda Diosito, ella viene y no tiene la culpa, Dios le dice ‘Ve por aquel, que ya se pasó de la raya’”.

“No le tengo miedo a la muerte, me voy cuando Dios quiera, tengo todo consumado”, destacó el reconocido cantante.

Lalo Mora habló sobre su muerte, provocando dudas entre los fans que lo siguen. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Lalo Mora y cuál es su trayectoria?

Eduardo Mora, originario de La Arena, Los Ramones, Nuevo León, es una de las figuras más reconocidas del regional mexicano. Nacido el 24 de enero de 1947, construyó una trayectoria que supera las cinco décadas sobre los escenarios, tiempo en el que se consolidó como un referente del género y una de las voces más identificables para distintas generaciones de público.

Su nombre artístico, Lalo Mora, se volvió habitual dentro de la música norteña, especialmente tras su paso como integrante de Los Invasores de Nuevo León, una de las agrupaciones más emblemáticas de México. Su participación en la banda marcó una etapa decisiva en su carrera y reforzó su presencia dentro del regional mexicano, donde más tarde continuó impulsando una carrera sólida como solista.

A lo largo de los años, el cantante también adoptó un apodo que lo acompaña en la cultura popular: ‘el Rey de mil coronas'. Esta denominación proviene del reconocimiento que ha acumulado en la industria y del peso simbólico que su figura mantiene en el género, donde su estilo vocal y repertorio forman parte del catálogo musical del norte de México.

