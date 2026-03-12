Raúl Sandoval y María Inés, de La academia, se reúnen y en redes ¡especulan romance! ¿Reconciliación?

Raúl Sandoval y María Inés Guerra, parte de la primera generación de La academia, son recordados además de su participación en el famoso reality, sobre su historia sentimental. Mientras se desarrollaba el programa, ambos mantuvieron una relación que posteriormente terminó. Años después, hacen sorprendente anuncio juntos. ¿Regresaron?

Logo de La Academia / Redes sociales

¿En qué lugar quedaron Raúl Sandoval y María Inés en La academia primera generación?

La primera generación de La academia es uno de los realities más reconocidos de la televisión mexicana a lo largo de los años. Raúl Sandoval y María Inés fueron parte de esos rostros que cautivaron en TV.

Aquella primera temporada fue ganada por Myriam, quien actualmente continúa con su carrera en la música. ¿En qué lugar quedó Raúl y María Inés?, aquí te decimos:



Raúl Sandoval: obtuvo el segundo lugar de la competencia,

María Inés Guerra: terminó en el décimo lugar.

Aunque María Inés no llegó a las últimas etapas del programa, logró consolidar una carrera en la televisión como conductora, principalmente.

Te puede interesar: Víctor García, ex de La academia, explota y revela ¿por qué se alejó de la TV por años? “Me sentí perdido”

María Inés y Raúl Sandoval tuvieron romance / Redes sociales

¿Por qué Raúl Sanvodal y María Inés se reunirán nuevamente?

Fue a través de redes sociales donde Raúl Sandoval y María Inés confirmaron que la noche de este 12 de marzo volverán a unir sus voces en un espectáculo especial. La presentación se llevará a cabo en un recinto ubicado en la alcaldía Coyoacán, en la Ciudad de México, donde interpretarán algunos temas juntos.

Lejos de tratarse de una reconciliación sentimental, el anuncio generó gran expectativa entre los seguidores. Durante su estancia en el reality, Raúl y María Inés protagonizaron duetos que se volvieron memorables para el público.

En esta ocasión, el encuentro no será únicamente entre ellos. El espectáculo forma parte del show “Reinas de corazones”, un proyecto musical en el que participan varias figuras del entretenimiento. En el escenario también estarán Sandra Itzel, Jimena Gállego, Denisse Aragón y Marisol Meneses.

Te puede interesar: Wendolee dice cómo fueron los últimos momentos de Héctor Zamorano, ¡lucho vs. una enfermedad en La academia!

¿Cuánto tiempo duró la relación entre Raúl Sandoval y María Inés?

El interés por este reencuentro no solo se debe a la parte musical. Durante su participación en el reality, Raúl Sandoval y María Inés protagonizaron una historia de amor que capturó la atención del público.

Ambos ingresaron al programa teniendo parejas sentimentales fuera del reality. Sin embargo, conforme avanzaba la competencia, la cercanía entre ellos se hizo cada vez más evidente. Finalmente, los dos decidieron terminar sus relaciones para darse una oportunidad como pareja dentro del programa.

Su romance continuó incluso después de que terminó el reality, lo que llevó a muchos seguidores a pensar que podrían llegar al altar. No obstante, con el paso del tiempo tomaron caminos distintos en su vida personal.

Actualmente Raúl Sandoval está casado con la conductora Fran Meric , con quien tiene dos hijos, dentro de una familia fuerte, y según testimonios de él mismo, muy feliz.

Por su parte, María Inés actualmente no tiene una relación sentimental, pero estuvo casada desde 2013 con con el publicista Gustavo Guzmán, con quien tuvo tres hijos. Su matrimonio finalizó en 2019.

Tal vez te interese: ¿Qué pasó con Paolo Botti, exparticipante de ‘La academia’? Así es como luce actualmente en 2026