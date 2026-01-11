¿Qué pasó con Paolo Botti, exparticipante de ‘La academia’? Así es como luce actualmente en 2026

Sin duda alguna, ‘La Academia’ ha sido uno de los realities de canto más populares en México. De allí, surgieron grandes figuras como Yuridia, Carlos Rivera, Toñita, Cintia Urtiaga, entre otras. También fue el escenario de varias polémicas como la enemistad entre Lolita Cortés y Jolette.

Hoy hablaremos de Paolo Botti. Quizá muchos no lo recuerdan, pero fue uno de los participantes más controversiales de la sexta generación de ‘La Academia’, estrenada en 2008. Te contamos cuáles fueron sus controversias y cómo luce actualmente.

Paolo Botti / Redes sociales

¿Quién es Paolo Botti, exparticipante de la sexta generación de ‘La academia’?

Nacido el 16 de septiembre de 1984 en Veracruz, Luis Armando Lozano Acosta, mejor conocido como Paolo Botti, es un cantante y conductor mexicano que saltó a la fama por participar en la sexta generación de ‘La Academia’. Mucha gente criticó su estancia en el programa debido a que no lo consideraban lo suficientemente talentoso para estar allí. Pese a todo, se coronó con el tercer lugar.

Una de sus polémicas más sonadas fue la relación que sostuvo con María Fernanda Alvo, ganadora de esa edición del reality. Su romance no duró mucho y se dice que terminó por presuntos actos de violencia por parte de él.

En 2010, María Fernanda denunció a Paolo por presunto maltrato doméstico. El cantante fue arrestado y encerrado en el Reclusorio Oriente. Salió tras pagar una fianza.

Cuando culminó el show, Paolo se desempeñó como conductor en el programa ‘Para Todos’, en el que compartió crédito con Mimi y Mauricio Barcelata. Años después se incorporó como colaborador especial en ‘Hoy’. No obstante, terminó alejándose del medio artístico.

En 2021, intentó incursionar en la política. Quiso ser presidente municipal de su natal Paso de Ovejas, Veracruz, pero no lo logró.

Paolo Botti / Redes sociales

¿Qué está haciendo Paolo Botti actualmente?

Actualmente, Paolo Botti se mantiene alejado de los escenarios, pero está activo en redes sociales. Al parecer, trabaja en algo relacionado con el gobierno. Se desconoce si actualmente tiene una nueva pareja o hijos.

Cabe destacar que Paolo fue uno de los primeros en romper el silencio sobre los supuestos “congelamientos” que sufrían algunos exparticipantes de La Academia por parte de TV Azteca. En su momento confesó que no lo dejaban trabajar, pero tampoco le daban su carta de retiro.

“Recibimos humillaciones, congelamientos. Me tuvieron años en la congeladora sin darme mi carta de retiro. Humillaciones de ciertas personas que dijeron que mientras estuvieran en el poder mi carrera no iba a lucir. Muchos académicos podemos contarlo ya sin miedo. En ese momento era impune, no podías abrirte porque esta gente tenía poder”, indicó.

¿Habrá una nueva temporada de ‘La academia’?

Hasta el momento, no se ha confirmado si habrá una nueva generación de ‘La academia’ para este 2026. Se ha llegado a especular que podría haber una versión “All stars”. No obstante, nada es oficial hasta ahora.

Recordemos que la última versión del reality se hizo en 2024, siendo la 14.ª edición. El ganador fue Mario Girón, quien actualmente sigue enfocado en su carrera musical.

