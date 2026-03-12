¿La cantante Ana Bárbara perdonó la supuesta infidelidad de Ángel Muñóz, su esposo? Esto se sabe

El matrimonio de Ana Bárbara y Ángel Muñóz sigue al rojo vivo, y es que tras el escándalo de infidelidad que señala a su esposo, un nuevo rumor toca a la puerta. En redes, señalan que la cantante presuntamente habría considerado perdonar la infidelidad y que el divorcio daría marcha atrás. ¿Qué pasa exactamente?

Ana Bárbara al borde del divorcio por infidelidad / Redes sociales

¿Por qué acusan de infiel a Ángel Muñóz, esposo de Ana Bárbara?

Las acusaciones contra Ángel Muñoz, esposo de la cantante Ana Bárbara, surgieron luego de que se difundieran versiones que apuntan a una presunta infidelidad por parte del empresario con la periodista Adriana Toval.

La controversia comenzó cuando Toval aseguró durante su participación en el programa El gordo y la flaca que habría mantenido una relación sentimental con Muñoz durante varios meses.

De acuerdo con su testimonio, el supuesto vínculo habría comenzado alrededor de septiembre de 2025, después de que él la contratara para colaborar en proyectos relacionados con la promoción y venta de productos.

Según relató la periodista, al inicio la interacción entre ambos era estrictamente laboral. Sin embargo, con el paso del tiempo la comunicación habría tomado un tono más personal. Toval explicó que primero comenzaron a intercambiar mensajes y fotografías en privado y que, posteriormente, decidieron conocerse personalmente:

Nosotros somos novios desde el 5 de septiembre de 2025. Nos hemos visto dos veces, en Ciudad de México nos quedamos a dormir en un hotel. La segunda vez fue el 14 de octubre en Guadalajara, no pudimos vernos más; él tuvo problemas con su trabajo y no podía salir del país. Adri Toval

Uno de los puntos que más llamó la atención y molestó a internautas, es que según el testimonio de Toval, Ángel Muñóz presuntamente le habría dicho que él era infeliz en su matrimonio con la intérprete.

Adri Toval filtra audios de Ángel Muñoz y sus planes de arruinar a Ana Bárbara y quedarse con dos de sus casas. / Redes sociales

¿Ana Bárbara perdonó a Ángel Muñóz tras escándalo de infidelidad?

Tras los rumores de una presunta infidelidad de Ángel Muñóz a Ana Bárbara que sacudieron al mundo del espectáculo, nuevos reportes indican que la intérprete habría decidido perdonar a su esposo y continuar con la relación.

La información fue difundida por el periodista Jordi Martin durante su participación en el programa El gordo y la flaca, donde aseguró que Muñoz le habría confirmado que el matrimonio no se separará. Según esta versión, la pareja seguirá viviendo junta en su residencia ubicada en Beverly Hills, California.

Hoy también he vuelto a tener una segunda conversación muy larga con Ángel, de 30 minutos, me dice que está en casa en Beverly Hills, que tanto Ana como él no se van a separar. Él me dice que va a obtener el perdón de Ana, que va a luchar por el perdón de Ana. Jordi Martin

Estas declaraciones han generado nuevas reacciones entre los seguidores de la cantante, quienes se encuentran divididos entre quienes apoyan la posible reconciliación y quienes consideran que es mejor que ya termine su matrimonio.

¿Ángel Muñóz es acusado de maltratar a las exniñeras de los hijos de Ana Bárbara?

La reciente polémica que involucra a Ana Bárbara y a su esposo Ángel Muñoz surgió después de que Katty y Martha, dos niñeras que formaron parte de la familia por más de 18 años, difundieran un comunicado público. En el documento señalaron que durante casi dos décadas se encargaron del cuidado de los hijos de la cantante.

En su testimonio, las exempleadas apuntan directamente a Ángel Muñoz, a quien acusan de haber colocado cámaras dentro de las habitaciones de los menores y de protagonizar presuntos actos de hostigamiento. Para respaldar sus declaraciones, difundieron un comunicado dirigido a los medios de comunicación en el que subrayan que no fueron despedidas, sino que optaron por retirarse debido al ambiente:

Deseamos aclarar que nunca fuimos despedidas, como lo han dicho. Renunciamos voluntariamente debido al trato del esposo de la Sra. Altagracia, el Sr. Ángel Muñoz, hacia los niños, incluyendo la instalación de cámaras en sus habitaciones y episodios de maltrato verbal, insultos y castigos. Comunicado de las exniñeras

Según sus palabras, ellas se negaban a participar o guardar silencio en diferentes dinámicas, lo que habría provocado la negativa de Ángel.

