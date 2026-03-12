Exniñeras de hijos de Ana Bárbara denuncian amenazas e intimidación de Ángel Muñoz y destapan polémica familiar

Dos exniñeras que cuidaron por casi dos décadas a los hijos de Ana Bárbara rompieron el silencio: aseguran que renunciaron por “malos tratos” y “presunta intimidación” del esposo de la cantante, Ángel Muñoz, y que, desde entonces, han vivido hostigamiento y amenazas. En su comunicado también hablan de cámaras en habitaciones, de la salida de Emiliano del hogar y de una agresión en Beverly Hills respaldada por un reporte policial.

El escándalo de las niñeras estalla justo después de la supuesta infidelidad que puso a temblar a la familia: la reportera costarricense Adriana Toval aseguró haber tenido un romance de varios meses con Ángel Muñoz. Él lo negó rotundamente y hasta advirtió acciones legales si no detenía lo que llamó “declaraciones falsas”. Pero Toval no se quedó callada y respondió publicando supuestas pruebas que, según ella, exhiben conflictos dentro del hogar de la cantante.

Ángel Muñóz, esposo de Ana Bárbara, tras ser tachado de infiel, padecería una fuerte enfermedad; ¿cuál? / Redes sociales y canva

¿Qué denunciaron las exniñeras de los hijos de Ana Bárbara sobre presuntos malos tratos y control de Ángel Muñoz?

La nueva controversia que salpica a Ana Bárbara y a su esposo, Ángel Muñoz, estalló cuando Katty y Martha, dos niñeras que trabajaron más de 18 años con la familia, publicaron un comunicado en el que explican que durante casi dos décadas estuvieron al cuidado de los hijos de Ana Bárbara, desarrollando un vínculo cercano con ellos.

Katty y Martha “Durante más de dieciocho (18) años trabajamos como niñeras para la Sra. Altagracia Ugalde, cuidando y ayudando a criar a sus hijos con afecto, dedicación y responsabilidad, como si fueran parte de nuestra familia. Nuestro trabajo implicó un compromiso emocional profundo y la formación de vínculos significativos a lo largo de los años.”

En su versión, señalan directamente a Ángel Muñoz por “instalar cámaras en las habitaciones” de los niños y por presuntos episodios de hostigamiento. Para sostener su postura, emitieron un mensaje dirigido a medios en el que enfatizan que no fueron despedidas, sino que decidieron irse por la dinámica que, dicen, vivían los menores.

Los problemas entre ellos empezaron cuando José Emilio aseguró que el novio de Ana Bárbara maltraba a su medio hermano / Instagram: @emiliolevy / @chema_oficial / @al_munoz8176 / @gallardoni / Archivo TVNotas

“Deseamos aclarar que nunca fuimos despedidas, como lo han dicho. Renunciamos voluntariamente debido al trato del esposo de la Sra. Altagracia, el Sr. Ángel Muñoz, hacia los niños, incluyendo la instalación de cámaras en sus habitaciones y episodios de maltrato verbal, insultos y castigos”, dice el comunicado de Katty y Martha.

Las mujeres también señalaron que se negaron a participar o guardar silencio frente a estas situaciones, lo que habría provocó una reacción negativa del empresario.

“Al negarnos a participar, mentir o permanecer en silencio, presentamos nuestra renuncia, lo que provocó ira, hostigamiento e intimidación por parte del Sr. Muñoz.” Katty y Martha

Ángel Muñoz. esposo de Ana Bárbara con la cantante. / Instagram: @aj_munoz817

¿Qué ocurrió con Emiliano Gallardo, el hijo mayor de Ana Bárbara, y por qué habría salido de la casa familiar?

Uno de los puntos más delicados del comunicado se refiere a Emiliano Gallardo Ugalde, el hijo mayor de la cantante Ana Bárbara.

De acuerdo con las exniñeras, el joven no abandonó la casa por influencia de ellas, como supuestamente se habría dicho anteriormente. Según su versión, fue expulsado del hogar.

“Asimismo, Emiliano, el hijo mayor, no se fue de la casa por influencia nuestra, como han declarado, sino que fue expulsado por el Sr. Muñoz. Al no tener a dónde ir, le brindamos apoyo temporal durante dos años, lo que intensificó la hostilidad, las mentiras y las acusaciones falsas en nuestra contra por haberlo ayudado.”

Emiliano y Ana Bárbara / redes sociales

¿Por qué las exniñeras de los hijos de Ana Bárbara aseguran haber sufrido supuestas amenazas, intimidación y difamación de Ángel Muñoz?

Otro de los puntos que más ha llamado la atención del comunicado es la denuncia de presuntas amenazas y difamaciones. Las mujeres aseguran que durante varios años han enfrentado una situación de hostilidad que incluso habría afectado su tranquilidad personal.

“Durante más de cinco años hemos sido objeto de amenazas, intimidación y acusaciones difamatorias que han dañado nuestra reputación y afectado gravemente nuestra tranquilidad y seguridad.”

Incluso señalaron que el problema llegó a un punto crítico a finales de 2025, cuando ocurrió un incidente que derivó en la intervención de la policía.

“El 20 de diciembre de 2025, mientras cenábamos en Beverly Hills, fuimos agredidas por el hijo menor de la Sra. Ugalde y del Sr. Reyli, y el Sr. Muñoz estaba en el teléfono aparentemente dirigiendo al menor a distancia. La policía llegó de inmediato y el informe oficial confirma que nosotras no iniciamos la agresión.” Katty y Martha

De acuerdo con el documento, el reporte policial correspondiente sería el 25-645008.

Ana Bárbara y su esposo Ángel Muñoz están en medio de la polémica por rumores de infidelidad. / Redes sociales

¿Por qué las exniñeras de Ana Bárbara temen por su seguridad y responsabilizan a Ángel Muñoz y a la cantante de posibles represalias?

En la parte final del comunicado, las mujeres expresaron temor por su seguridad y decidieron hacer pública su postura. Señalan directamente a Ángel Muñoz y a Ana Bárbara como responsables de cualquier situación que pudiera ocurrirles.

Ángel Muñoz y a Ana Bárbara “Ante la hostilidad pública que hemos experimentado, tememos por nuestra seguridad y queremos responsabilizar al Sr. Ángel Muñoz y a la Sra. Altagracia Ugalde de cualquier daño físico, intimidación o represalia que pudiera ocurrirnos, tanto aquí como en México.”

A pesar de la polémica, las exniñeras cerraron su mensaje asegurando que mantienen un profundo cariño por los hijos de la cantante: “Queremos reiterar que nuestro cariño por los niños permanece intacto y esperamos sinceramente que siempre les vaya bien. Fue un placer y un honor haber sido parte de su crecimiento.”

Por ahora, ni Ana Bárbara ni su esposo han emitido una respuesta pública a estas acusaciones.