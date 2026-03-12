Daniela Castro revela amenazas contra su hija Alexa: la llamada desconocida que puso en alerta a su familia

La actriz mexicana Daniela Castro destapó un episodio inquietante: su hija Alexa Castro recibió llamadas con insultos y amenazas desde números desconocidos y al menos 28 personas habrían participado. Daniela publicó un video para alertar a los padres sobre riesgos en teléfonos, iPads y redes sociales, pidiendo vigilancia y comunicación abierta en casa.

Mira: Daniela Castro y el escándalo que marcó su carrera: ¿la acusaron injustamente de robo en Estados Unidos?

Daniela Castro / Facebook: Daniela Castro

¿Qué le pasó a Alexa Castro, hija de Daniela Castro, y cómo fueron las llamadas con amenazas de números desconocidos?

La hija de Daniela Castro, Alexa Castro atendió una llamada de un número desconocido y, desde el primer segundo, comenzó a recibir insultos, intimidaciones y amenazas. Según el relato de la actriz, quienes marcaban aseguraban haberla visto en un centro comercial, un detalle que elevó la alerta por posible acoso y ciberacoso.

Daniela narró que no se trató de un incidente aislado: hubo más de una llamada y, desde distintos números desconocidos, repitieron mensajes ofensivos y agresivos con la clara intención de intimidar. Para la familia, el impacto fue inmediato: “Uno entra en shock porque no sabes de dónde viene ni hacia dónde va”, expresó la actriz, describiendo la incertidumbre y el temor generados por no saber quién llama ni cómo obtuvo el número de su hija.

Mira: Daniela Castro expone a galán de telenovelas con mal aliento

¿Cuántas personas y números desconocidos estuvieron detrás de las llamadas con amenazas contra la hija de Daniela Castro?

La propia Daniela Castro detalló que detrás de las llamadas habría un grupo de aproximadamente 28 personas, hombres y mujeres, involucrados en las amenazas.

En su video, la actriz indicó que la familia ya logró identificar algunos de los números telefónicos desde los cuales se realizaron las llamadas. Sin ofrecer detalles, para no entorpecer posibles acciones internas o medidas de prevención, subrayó que existe información sobre a quiénes pertenecen varios de esos teléfonos.

Mira: Daniela Castro explota vs. Ana María Alvarado tras llamarla bully; la periodista le responde: “Pseudoactriz”

Daniela Castro

/ Instagram

¿Cómo reaccionó la familia de Daniela Castro ante las llamadas con insultos y amenazas contra Alexa Castro?

El giro clave ocurrió cuando el esposo de Daniela Castro tomó el teléfono y respondió. En ese momento, las personas que estaban molestando dejaron de comunicarse. La sola intervención de un adulto y la voz firme del padre cortaron la cadena de intimidaciones, por lo menos en ese instante.

Aun con el cese momentáneo de las llamadas, la familia quedó en estado de alerta. La actriz enfatizó que el número de Alexa era privado, por lo que la incertidumbre sobre cómo lo obtuvieron se mantuvo. De ahí su decisión de hacer público lo ocurrido: no para alarmar, sino para prevenir.

Daniela insistió en que estas agresiones ya no ocurren solo en espacios físicos: hoy también suceden en el entorno digital y a través de dispositivos móviles, y por eso la vigilancia y la acompañía adulta son indispensables.