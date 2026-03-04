Famosa tenista recibe amenazas de muerte minutos antes de su partido en Indian Wells; “me siento en peligro”

A unos días de que Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar, revelara que recibe amenazas de muerte constantes, otra figura pública denuncia una situación similar, en este caso, previo a la disputa de su partido.

El mundo del deporte se mantiene en tensión, luego de que una famosa tenista revelara recientemente que recibió amenazas de muerte horas antes de su partido en el Indian Wells, uno de los torneos más importantes de tenis del mundo. La atleta de 27 años ha recibido fotografías intimidatorias en su WhatsApp. Te damos más detalles.

¿Qué tenista denunció públicamente haber recibido amenazas de muerte?

La tenista italiana Lucrezia Stefanini denunció públicamente haber recibido amenazas de muerte horas antes de disputar su partido de clasificación. La deportista, de 27 años, reveló que le enviaron fotografías de una pistola a través de WhatsApp y mensajes intimidatorios en los que incluso mencionaban los nombres de sus padres y su lugar de nacimiento, una situación que encendió las alarmas.

El hecho ocurrió previo a su participación en la primera ronda de clasificación del prestigioso torneo de Indian Wells, celebrado en California, uno de los certámenes más importantes del calendario de la WTA fuera de los Grand Slams.

“ Nos amenazaron a mí y a mi familia. Me enviaron la foto de una pistola e incluso escribieron los nombres de mis padres y mi lugar de nacimiento. Es muy grave ”, expresó la jugadora a través de sus redes sociales, visiblemente afectada.

¿Por qué la tenista italiana, Lucrezia Stefanini, recibió amenazas de muerte?

De acuerdo con la propia Lucrezia Stefanini, los mensajes que recibió no solo buscaban intimidarla, sino presionarla para que perdiera su encuentro programado para el lunes 2 de marzo. La gravedad del asunto aumentó cuando los agresores incluyeron información personal sensible.

Stefanini, quien en el pasado alcanzó el puesto 99 del ranking mundial, dejó claro que la situación la hizo sentirse vulnerable e insegura, no solo por ella, sino por la integridad de sus seres queridos.

Pese al clima adverso, Stefanini decidió no retirarse del torneo. La italiana fue enfática al afirmar que no permitirá que la intimiden ni que interfieran con su carrera profesional, aunado a esto, perdió su encuentro contra Victoria Jiménez Kasintseva . ¿Influyeron las amenazas?

¿Qué dijo la organización del Indian Wells, sobre las amenazas contra Lucrezia Stefanini?

Tras recibir los mensajes, la tenista Lucrezia Stefanini notificó de inmediato a los organizadores del torneo y a la WTA. La respuesta fue rápida: se reforzaron las medidas de seguridad para las jugadoras y se implementaron protocolos adicionales para proteger a Stefanini durante su estancia en el certamen.

Como medida preventiva, personal del torneo y de la WTA se encargó incluso de devolver el automóvil de la italiana tras concluir su partido, evitando que se desplazara sola. Stefanini agradeció públicamente el apoyo recibido.

“ Todos fueron encantadores ”, aseguró.

Su calendario continúa activo en el torneo, donde tiene programado enfrentar en la Ronda de 128 a la estadounidense Caty McNally, en un duelo que ahora será seguido con especial atención tras los acontecimientos.

