Valentina N denuncia amenazas de muerte, ¿por parte de su agresora? Ella responde

Tal parece que el caso entre Valentina N y su agresora está lejos de terminar. Luego de que la atacante de la influencer obtuviera libertad condicional, ahora trasciende que Valentina estaría siendo amenazada, ¿la culpable es su agresora?

¿Agresora de Valentina N la amenazó de muerte?

En las últimas semanas, la influencer Valentina N ha relatado cómo fue el ataque que sufrió, así como su proceso de recuperación luego de haber sido agredida por una influencer a principios de año, durante una reunión en Ciudad de México.

Al parecer, esto habría enfurecido a varios internautas, pues, de acuerdo con la propia víctima, ha estado recibiendo mensajes intimidatorios.

“Me parece bastante injusta la forma en la que la gente me está agrediendo. Recibo amenazas todo el día, todos los días; mensajes muy groseros y muy molestos y todo esto porque la persona que trató de quitarme la vida está difamando cosas sobre mí”, expresó Valentina.

La joven mencionó que este tema no es algo nuevo, ya que, aseguró que días antes de haber sido atacada, recibió una amenaza contra su vida y hasta publicaron fotografías de su casa. Aunque no mencionó nombres, muchos intuyeron que hablaba de su agresora.

“Días antes, específicamente el 30 de enero, una de las primeras amenazas que recibí fue que iba a amanecer en bolsas. También llegó a subir fotos de mi casa a sus redes sociales. Para mí esta es mi vida, la vida que tengo que llevar todos los días. No es una telenovela ni una serie de Netflix, genuinamente esta es mi vida” Valentina N

Tras rememorar las graves lesiones que le ocasiono la atacante, señaló que esta última no tiene “derecho a hablar sobre ella” y admitió que realmente aceptó su disculpa para superar más rápido el tema: “Si acepté sus disculpas fue por mí misma, para yo poder sanar; no porque realmente perdone el acto. Es imperdonable lo que ella me hizo”, puntualizó.

¿Cómo respondió la agresora de Valentina N ante las declaraciones de la influencer?

En respuesta, la agresora de Valentina N usó sus redes sociales para compartir la captura de un mensaje que, supuestamente, le mandó su víctima. En dicha imagen, se puede ver a Valentina, aparentemente, cargando a la hija de su agresora.

Por si esto fuera poco, también compartió un video en TikTok asegurando que ella no ha difamado a nadie y solo cuenta las cosas desde su perspectiva, “sin quitarle más o menos”, por lo que no puede controlar “la reacción de los demás”.

También demeritó el supuesto miedo que Valentina le tendría, señalando que la joven quiso verla después de haberle otorgado el perdón y hasta estuvieron platicando. La violentadora mostró capturas de pantalla que, supuestamente, lo probarían.

Para finalizar, dejó claro que no permitirá que toda esta situación la defina y aseguró que es consciente de que sus acciones no fueron correctas.

Hasta el momento, Valentina no ha respondido a las nuevas declaraciones de su atacante. Su última publicación data del pasado 17 de septiembre y solo muestra una bebida.

¿Qué pasó entre Valentina N y su agresora?

El 5 de febrero de 2025, una influencer atacó a Valentina N con un arma punzocortante

Tras varias semanas luchando por su vida en el hospital, Valentina logró recuperarse y regresar a casa.

La agresora fue detenida y fue vinculada a proceso por el delito de lesiones calificadas. Tuvo que permanecer en prisión preventiva mientras se desarrollaba la investigación.

Tuvo que permanecer en prisión preventiva mientras se desarrollaba la investigación. Sobre el motivo de la agresión, se dice que la atacante estaba celosa de la relación entre Valentina y su exnovio, quien también es padre de su pequeña.

En julio de 2025, se determinó que la atacante cumplirá su sentencia en libertad, siempre y cuando, entre otras cosas, asista a terapia y no se le acerque a Valentina.

