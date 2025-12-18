La granja VIP 2025: ¿Quién es el primer finalista? ¡Los granjeros se disputan en duelo, HOY 17 de diciembre!

La granja VIP entra en sus últimos días, la gran final se acerca, y hoy 17 de diciembre, conoceremos al segundo finalista que podrá quedarse con el título de “mejor granjero”, de este polémico y entretenido reality. ¿Quién es el nuevo finalista y el otro nominado?

¿Quiénes permanecen como concursantes en La granja VIP 2025, hoy 17 de diciembre?

Con la eliminación de Sergio Mayer Mori, La granja VIP 2025 llega a su última semana con apenas seis granjeros que han logrado superar duelos, nominaciones, conflictos internos y diversas controversias que definieron la temporada.

Los participantes que siguen en la competencia son:



Alfredo Adame

Kim Shantal

Alberto del Río ‘El Patrón’

César Doroteo ‘Teo’

Eleazar Gómez

La Bea

¿Quiénes son los participantes nominados y el primer finalista de La granja VIP, en su semana final?

El lunes 15 de diciembre se realizó la asamblea de “todos contra todos” en La granja VIP, en la que se votaron a dos granjeros para la nominación, señalados como los más débiles de la competencia.

En dicha dinámica, se decidió que los dos nominados para esta última semana, son Alberto del Río ‘el Patrón’ y Eleazar Gómez, por lo que ambos se encuentran en la cuerda floja rumbo a la gran final.

El martes 16 de diciembre, se llevó a cabo el primer duelo para decidir al primer finalista y el tercer nominado de La granja VIP. El enfrentamiento fue protagonizado por Kim Shantal y Bea, tras luchar por el lugar en la final, Kim salió triunfadora, convirtiéndose en la primera finalista y Bea en la tercera nominada.

Revelan cuándo se dará la última eliminación de La granja VIP previo a la gran final del reality show. / Redes sociales

¿Quién es el segundo finalista de La granja VIP, hoy 17 de diciembre?

El enfrentamiento de hoy en La granja VIP, será entre César Doroteo ‘Teo’ y Alfredo Adame, de ahí saldrá el segundo finalista y el cuarto nominado del reality, rumbo a la gran final del domingo 21 de diciembre.

Este miércoles 17 de diciembre se disputará la competencia por el segundo lugar de finalista. La transmisión comenzará a las 9:00 PM por Azteca Uno y también estará disponible en la plataforma de Disney+, que ofrece cobertura las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Información en desarrollo...

