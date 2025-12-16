Sergio Mayer Mori estalla contra Eleazar Gómez y lo acusa de jugar a ser víctima en La granja VIP

Sergio Mayer Mori habló sobre Eleazar Gómez, a quién acusó de presuntamente victimizarse en La granja VIP. Además, su relación al interior del reality show estuvo marcada por tensiones, desacuerdos y momentos de cercanía que no pasaron desapercibidos para la audiencia.

Sus declaraciones exponen lo que realmente ocurrió dentro del reality y abren la duda entre los seguidores del programa: ¿las diferencias y la aparente reconciliación formaron parte de una estrategia de juego o, con el paso de los días, sí se construyó una amistad genuina frente a las cámaras?

No te pierdas: La Bea perdió su anillo en La granja VIP y su novio, Isra Punk, la sorprende con impactante detalle: VIDEO

Sergio Mayer Mori acusó a Eleazar Gómez de victimizarse. / Foto: Redes sociales

Sergio Mayer Mori es eliminado de La granja VIP 2025

La eliminación de Sergio Mayer Mori en la semana 9 de La granja VIP tomó por sorpresa tanto a sus compañeros como a la audiencia, pues el actor se consolidó como uno de los participantes más fuertes de la competencia, destacando por ganar constantemente las pruebas.

Su salida marcó un giro inesperado en la dinámica del reality show justo a una semana de la final, abriendo el camino para el regreso de César Doroteo a La granja, quien volvió al encierro y reavivó la tensión entre los concursantes que aún buscan llegar a la victoria.

No te pierdas: ¿Kristal Silva será sustituida como conductora de la segunda temporada de ‘La granja VIP’? Esto reportan

Sergio Mayer Mori rompió el silencio y aseguró que Eleazar Gómez se victimizó desde la primera semana en La granja VIP. / Foto: Redes sociales

Eleazar Gómez asumió papel de “víctima” en La granja VIP 2025, acusa Sergio Mayer Mori

Sergio Mayer Mori aseguró que, dentro de La granja VIP, Eleazar Gómez construyó una imagen de víctima desde los primeros días, lo que terminó marcando la convivencia entre los participantes. “Eleazar es la víctima del programa desde la semana uno”, señaló, al explicar que las tensiones no surgieron de manera gratuita, sino como consecuencia de ciertas actitudes que se fueron acumulando.

El actor explicó que ese rol terminó dándole fuerza dentro del reality show, pues conectó con el público. “Eso fue lo que le dio mucho poder: el ‘Ay, pobrecito, está ahí solito’”, comentó, a la par que reconoció que la presencia del actor de Atrévete a soñargeneraba contenido que resultaba cómico para la audiencia. Sin embargo, subrayó que nada fue una casualidad que las confrontaciones se fueron dando de manera progresiva, a partir de decisiones que incomodaron al resto del grupo.

“Nada era porque sí, no éramos 15 personas contra una, todo fue dándose porque él así empezó a actuar. Está cañón que él siga ahí adentro”, destacó el hijo de Bárbara Mori.

No te pierdas: ¿Por eso ‘odia’ a Eleazar Gómez? Así fue la relación entre Kim Shantal y el cuñado del actor, Ian García

Sergio Mayer Mori fue el eliminado de la novena semana de La granja VIP. / Foto: Redes sociales

Sergio Mayer Mori aclara que nunca fue amigo de Eleazar Gómez en La granja VIP

Sergio Mayer Mori fue claro al señalar que, aunque intentó llevar una relación cordial con Eleazar Gómez al inicio de La granja VIP, nunca existió una amistad entre ellos. “Al principio intenté tener una buena relación con él, después vi que no era el tipo de persona con el que yo me quería asociar allá dentro”, expresó, al recordar que ciertas traiciones dentro de los equipos lo llevaron a tomar distancia, pues inicialmente intentó hacer equipo junto a él, Kim Shantal y Sandra Itzel.

Sin embargo, recordó que no quería involucrarse en una estrategia basada en traiciones: “Si se la aplicó a Sandra, que ayer dijimos que íbamos a ser un equipo… ahí me empecé a alejar”.

“Al mes y medio, yo ya estaba en un punto de quiebre en el que me empezó a afectar tanto que dije ‘Tengo que acomodarlo en otro lugar'. Me tomaba muy personal que me levantaba a las 6 de la mañana y él: ‘Vamos a hacerlo, sí’, era como de ‘Ya lo detesto’ y dije ‘No, a ver, ¿cómo que lo detesto? Equis, no me está haciendo nada a mí’, lo acomodé y en vez de llorar, me reía, lo empecé a asimilar desde ese lugar y pude entablar una conversación y relación con él sin tenerlo en esa postura de ‘Me cag*'", destacó el músico.

También recordó que nunca fue parte de algún equipo de La granja VIP, pues se llevaba bien con todos, pero solía defender más a Fabiola Campomanes, a quién considera parte de su familia.

No te pierdas: Productora de La casa de los famosos México lanza dardo y habla sin filtros de La granja VIP: ¿ve el reality?