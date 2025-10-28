¿Quién es la madre de Eleazar Gómez y Zoraida Gómez? Aseguran vive en la enfermedad y el olvido familiar

La reciente participación de Eleazar Gómez en el reality La granja VIP no solo ha generado controversia por sus nominaciones y enfrentamientos dentro del programa, sino que también ha vuelto a colocar a su familia en el ojo público. En especial, el nombre de Melissa Sánchez, madre del actor y de Zoraida Gómez, ha resurgido en los medios luego de una presunta recaída en su salud. ¿Quién es Melissa Sánchez?

Eleazar Gómez en La granja VIP

¿Por qué acusan a Eleazar Gómez y a su hermana Zoraida Gómez de no cuidar a su madre enferma?

En agosto de este 2025, una fuente cercana a Melissa Sánchez, madre de Eleazar Gómez y Zoraida Gómez, reveló a TVNotas que ellos tienen en el olvido a Sánchez, aún cuando padece varias enfermedades.

Según la misma fuente, el estado de salud de Melissa Sánchez actualmente es bastante delicado. Se ha mencionado que desde hace varios años necesita ingerir al menos 20 medicamentos al día para controlar diversos padecimientos, entre ellos la presión alta, dolores musculares, diabetes, problemas nerviosos y escoliosis. También reveló que ha perdido varias piezas dentales.

Eventualmente, Eleazar va al departamento. (...) Durante su estancia no lleva a su mamá a ningún lado. Si sale, lo hace solo. Zoraida, desde que formó su familia al lado de Jorge Torres (quien es empresario), prácticamente no la visita, a pesar de que hace unos años era quien la cuidaba. Fuente de TVNotas

La misma fuente nos contó que Alzair (hijo por adopción de Melissa Sánchez) es quien se hace cargo actualmente de ella.

Eleazar y Zoraida Gómez tienen a su madre Melissa Sánchez descuidada / Redes sociales

¿Por qué Eleazar Gómez no recibió la visita de ningún familiar al estar nominado en La granja VIP?

El fin de semana pasado en La granja VIP, Eleazar Gómez se encontraba en peligro de salir eliminado de la competencia, luego de estar nominado junto a Alfredo Adame y Sandra Itzel.

Uno de los momentos que causó controversia en la gala de eliminación fue cuando los tres nominados tuvieron la oportunidad de recibir un mensaje de algún familiar que visitó el foro de La granja VIP.

Alfredo Adame pudo escuchar unas palabras de su hija Andrea, por otra parte, Sandra Itzel escuchó en vivo a su hermano Emiliano Estrada, quien también se encontraba en el foro.

Eleazar Gómez por su lado, no tuvo la visita de ningún amigo o conocido que le dejara un mensaje, motivo que generó polémica en redes sociales. Ante esto, se especuló sobre la salud de su madre, que según reportes, habría empeorado recientemente, razón por la que ningún familiar se habría hecho presente.

¿Quién es Melissa Sánchez, madre de Eleazar Gómez y Zoraida Gómez?

Melissa Sánchez fue conocida en los años noventa dentro del medio artístico por ser madre de dos jóvenes promesas de la televisión: Eleazar Gómez, recordado por su participación en Rebelde y otras telenovelas juveniles, y Zoraida Gómez, actriz de larga trayectoria. Sin embargo, a diferencia de sus hijos, Melissa se mantuvo lejos de los reflectores, dedicándose a la crianza y al hogar.

Su nombre volvió a ser mencionado públicamente en 2020, cuando salió a defender a Eleazar tras su detención por un caso de violencia familiar que involucró a la modelo Tefi Valenzuela. En aquel entonces, se mostró como una madre incondicional y dispuesta a proteger a su hijo.

Hoy, la situación es distinta. Fuentes cercanas a TVNotas aseguran que Melissa vive prácticamente aislada en su casa de la Ciudad de México, lidiando con enfermedades como:



Diabetes,

hipertensión,

escoliosis y

las secuelas de un derrame cerebral sufrido en 2012.

La misma fuente asegura que además del deterioro corporal, Melissa enfrenta una profunda depresión derivada de la distancia emocional con sus hijos.

