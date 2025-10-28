Eleazar Gómez regresa a La granja VIP y los granjeros no lo reciben con gusto: “Vi algunas carillas”

La noche del 26 de octubre, Eleazar Gómez fue el último granjero salvado en La Granja VIP, sorprendiendo a sus compañeros y a la audiencia. ¡No salió eliminado! Su regreso a la sala del rancho generó diversas reacciones entre los participantes, quienes no ocultaron sus expresiones al verlo nuevamente en competencia. El actor, consciente de las tensiones previas, observó las caras de sus compañeros y compartió sus impresiones con Omahi, otro de los granjeros. ¡Te contamos lo que dijo!

Eleazar Gómez después de ser sancionado por hacer trampa en La granja VIP / Captura de pantalla

¿Cómo reaccionaron los granjeros al regreso de Eleazar Gómez a La granja VIP?

Tras su salvación, las reacciones de los granjeros al regreso de Eleazar Gómez fueron mixtas y evidentes. En cuanto el actor cruzó la puerta tras ser salvado, las cámaras captaron expresiones de sorpresa, incomodidad y desconcierto entre varios participantes, mientras otros optaron por mantener una actitud más neutral.

El propio Eleazar reconoció haber notado esos gestos al entrar nuevamente a la sala. En una conversación con Omahi, comentó:

“Vi algunas carillas aquí cuando entré... no es que me tome las cosas personales, pero claro que las tomo en cuenta” Eleazar Gómez

Aunque intentó restarle importancia, el actor admitió que no fue fácil ver rostros poco amistosos tras su regreso. Sin embargo, aseguró que no permitirá que eso lo afecte dentro del juego, reiterando que su meta es competir, no hacer amigos.

La situación generó conversación entre los seguidores del programa en redes sociales, donde algunos señalaron las tensiones evidentes dentro del grupo y otros celebraron que Eleazar tuviera una nueva oportunidad para demostrar su estrategia en la tercera semana del reality.

¿Qué dijo Eleazar Gómez sobre su participación en La granja VIP?

Eleazar Gómez dejó claro que su principal objetivo en La granja VIP es competir y no formar alianzas o amistades. En su conversación con Omahi, el actor enfatizó que está en el programa para jugar y no para hacer conexiones personales.

“Yo vine aquí a jugar. Que te encuentres de repente con gente con la que sí conectas, qué chingón. Pero realmente no creo que sea un lugar para venir a hacer este...” Eleazar Gómez

A pesar de las tensiones y las reacciones de sus compañeros, el actor se mostró decidido a continuar en la competencia y aprovechar su oportunidad en la tercera semana del reality show. “Aprovecha que estás una semana más dentro de La granja VIP”, le aconsejó Omahi, reconociendo la importancia de este tiempo para Eleazar.

Kim Shantal y Eleazar Gómez se pelean en La granja VIP / Redes sociales

¿Quién será el nuevo Capataz de La granja VIP hoy 27 de octubre?

Con la salida de Sandra Itzel, los granjeros deberán reorganizarse y pensar en la estrategia para la tercera semana de competencia. Uno de los roles más importantes es el de Capataz, quien tiene inmunidad y privilegios dentro del rancho. Sin embargo, Sergio Mayer Mori no podrá optar por este título por tercera vez consecutiva debido a una sanción impuesta por la producción.

La competencia por el nuevo Capataz se llevará a cabo el 27 de octubre, y los granjeros deberán demostrar sus habilidades para obtener este importante rol. El programa comenzará a las 21:00 horas por Azteca UNO, y se espera que la dinámica entre los participantes se intensifique con la llegada de un nuevo líder en el rancho.

