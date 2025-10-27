Hijo de Alfredo Adame le da la "espalda" a su padre y pide votos para Eleazar Gómez en La granja VIP.

El nombre de Alfredo Adame vuelve a ocupar titulares, pero esta vez no por sus conflictos televisivos ni por sus extravagantes declaraciones, sino por un inesperado mensaje de su hijo Sebastián Adame Banquells. El joven de 26 años desató controversia en redes sociales al pedir apoyo para Eleazar Gómez (y no para su padre) en el reality La granja VIP. ¿Por qué lo hizo?

¿Cómo es la relación entre Sebastián Adame y su padre, Alfredo Adame?

El gesto de Sebastián Adame, hijo de Alfredo Adame fue suficiente para que los internautas revivieran la tensa historia entre padre e hijo. Desde hace tiempo, ambos han hecho pública su falta de relación.

En un encuentro con TVNotas, Sebastián habló sobre lo difícil que fue para él que su papá no “aceptara” lo aceptara después de salir del clóset”.

A pesar de que fue Carlos Trejo quien reveló que Sebastián era gay, Alfredo decidió apoyar a su hijo en esa decisión, pero todo fue cambiando poco a poco según relató:

Mi papa se enteró hasta el final. El mismo día que todo México, gracias a la basura de Carlos Trejo. Tenía mucho miedo, pero hablé con él. En ese entonces me dijo que me apoyaba y me quería. Después salió que no era cierto. Sebastián Adame

Por último, aseguró que Alfredo le pidió que quitara las fotos que tenía Sebastián con su novio y que incluso él quería relacionarlo con mujeres a pesar de todo lo que ya había contado.

Alfredo Adame dice que nunca rechazó a su hijo por sus preferencias / Facebook: Alfredo Adame/Sebastián Adame/ Twitter: Sebastián Adame/ Instagram: Siéntese quién pueda

¿Sebastián Adame, hijo de Alfredo Adame, pidió votos para Eleazar Gómez en La granja VIP?

Aunque Alfredo Adame ha conquistado la simpatía de gran parte del público en La granja VIP, no ha logrado ganarse el apoyo de todos, especialmente el de su hijo Sebastián.

Aún sabiendo que su padre forma parte del reality, el joven sorprendió al solicitar a la audiencia que votara por Eleazar Gómez en lugar del conductor, dejando en evidencia que el distanciamiento entre ambos.

Así fue el mensaje:

Vengo a darles este mensajito para ver si me pueden ayudar a votar por mi compañero de agencia de talentos, Eleazar Gómez. Sebastián Adame

¿Por qué terminó el matrimonio entre Alfredo Adame y Mary Paz Banquells?

Nunca se tuvo con certeza una idea clara del por qué terminaron, aunque tanto Alfredo Adame como Mary Paz Banquells revelaron que ambos tenían claras diferencias, hubo un tema fuerte que surgió en torno a su matrimonio.

Susan Quintana, expareja de Alfredo Adame, reveló a TVNotas que el conductor le contó que tanto Mary Paz, como su hijo Diego Adame, tenían encuentros de tipo “carnal":

Estábamos un día en Guadalajara, en mi casa, platicando. Me preguntó: ‘¿Sabes por qué aborrezco a mi hijo Diego?’ Le contesté: ‘Porque es el que más se parece a ti’. Me dijo: ‘Porque su mamá y él ¡tienen intimidad!’ Volteó y me dijo: ‘Te quedaste fría, ¿verdad?’ Le dije: ‘¿Cómo crees?’, y me dijo: ‘Así es. Lo creas o no’. Pensé: ‘¡Dios mío! Esto está peor de lo que yo creía. Susan Quintana

Aunque esto fue un rumor y algo que según Quintana “tampoco creía”, Banquells en una posterior entrevista señaló que además de que Alfredo tiene problemas mentales, no es posible que juegue con algo tan fuerte:

Es muy triste que te metan y te sigan metiendo en cosas, o utilizando tu nombre y tu persona, para obtener cinco minutos de fama, es algo indignante, no pueden hablar así de un tema tan fuerte, horrible, para tenerlos ustedes (los medios). Mary Paz Banquells

