Ferka explota en La granja VIP por el reencuentro de Sergio Mayer Mori y Carolina Ross ¿Le dio información?

La más reciente gala de eliminación de La granja VIP dejó una serie de momentos que rápidamente encendieron las redes. Además de la salida de Sandra Itzel del reality, uno de los puntos que más llamó la atención fue el inesperado “regreso” de Carolina Ross al rancho para tener una conversación directa con Sergio Mayer Mori. Esta interacción derivó en una ola de comentarios, críticas. Esto fue lo que pasó.

Sandra Itzel / Redes sociales

¿Qué pasó entre Carolina Ross y Sergio Mayer Mori en de La granja VIP?

Durante la gala, Carolina Ross tuvo la oportunidad de reencontrarse con Sergio Mayer Mori en La granja VIP, quien en días previos había mostrado interés por ella dentro del reality. La producción le permitió ingresar nuevamente al rancho para mantener una conversación directa con el actor y cantante.

En la charla, Carolina le expresó que había notado cómo él se había “bajoneado” durante la segunda semana del reality y le recordó que a la gente le había gustado su forma de ser:

“La neta, tuviste una muy buena primera semana… Mucha gente te admiró, porque tienes muy bonita personalidad y eres un líder nato. Hasta yo te lo dije, que tienes el don gente… Sí te ves como muy… bajoneado. La neta, la estabas sacando del estadio. Entonces, es como que ahorita siento que estás… triste. Y todos quieren volver a ver esa personalidad tuya, pues… líder.” Carolina Ross

Este momento llamó la atención del público porque Sergio había expresado dentro del reality un interés evidente por Carolina, lo que ya generaba expectativa entre los seguidores.

Ambos hablaron sobre la conexión que tuvieron durante las primeras semanas de convivencia y cómo la química entre ellos se hizo evidente tanto para los compañeros como para los televidentes. El intercambio incluyó sonrisas, miradas prolongadas y comentarios sobre lo bien que se sentían juntos, lo que avivó los rumores de un posible romance entre ellos.

Sergio Mayer Mori se habría enamorado de Carolina Ross tras su paso por La granja VIP / Especial

¿Por qué dicen que Carolina Ross filtró información externa a La granja VIP?

La controversia surgió luego de que, durante su reencuentro en La granja VIP con Sergio Mayer Mori, Carolina Ross hiciera comentarios que revelaban lo que el público opinaba de él fuera del reality. En la transmisión, se escuchó a la cantante decirle que mucha gente estaba hablando de su comportamiento y de la conexión que ambos habían mostrado en pantalla, lo que implicaba que tenía conocimiento de la percepción externa del programa. Para los espectadores, eso significó que Carolina había recibido información del exterior y la compartió con un participante aún dentro del aislamiento, lo que podría alterar su estrategia o actitud en el juego.

Las críticas aumentaron porque los usuarios han destacado que uno de los principios de La granja VIP es mantener a los concursantes completamente aislados del entorno mediático, sin contacto con familiares, redes sociales o noticias que pudieran modificar sus decisiones. Usuarios en redes sociales comenzaron a señalar que la producción había permitido una “filtración” que afectaba la transparencia del reality, comparando el caso con La casa de los famosos México, donde situaciones similares están estrictamente prohibidas. Incluso, algunos fanáticos recopilaron fragmentos de la charla en los que Carolina daba pistas sobre cómo estaban siendo vistos, considerándolo una posible interferencia en el desarrollo del juego.

¿Qué dijo Ferka sobre el reencuentro de Carolina Ross y Sergio Mayer Mori en La granja VIP?

Tras la emisión del reencuentro entre Carolina Ross y Sergio Mayer Mori en La granja VIP, Ferka conductora de Venga la alegría y panelista de La granja VIP expresó su inconformidad a través de un mensaje en la red social X (antes Twitter). En su publicación, la actriz y presentadora cuestionó duramente a la producción del programa por permitir que se diera información del exterior a uno de los concursantes, dejando claro que, a su juicio, ese tipo de intervenciones comprometen la autenticidad del juego. Su mensaje fue breve, pero contundente:

“Desapruebo rotundamente el que le den información del exterior al participante Sergio Mayer Morí. Por ningún motivo debes de interferir en el juego de la gente”. Ferka

Su publicación provocó reacciones inmediatas, donde usuarios comentaron que permitir información externa puede influir en el comportamiento de un participante, alterando la experiencia general del reality. En redes, algunos espectadores coincidieron con la postura de la conductora, argumentando que estas acciones podrían favorecer a ciertos jugadores.

