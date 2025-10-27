Sandra Itzel, tras ser eliminada de La granja VIP, habitantes especulan sobre su ‘legado’ ¿A quién nominará?

Sandra Itzel se convirtió en la segunda eliminada de La granja VIP 2025, pero su salida del reality no será inmediata. Antes de abandonar el programa, deberá cumplir con una última tarea: dejar su legado dentro de la granja, una decisión que podría cambiar el rumbo de los demás participantes.

Durante la segunda noche de eliminación, Sandra Itzel vivió uno de los momentos más intensos de La granja VIP 2025. El primero en regresar con sus compañeros fue Alfredo Adame y finalmente a Eleazar Gómez fue el elegido para volver.

Al confirmarse la eliminación de Sandra Itzel, Eleazar Gómez no pudo contener las lágrimas, pues él fue uno de los integrantes que la nominó, por lo que lo acusaron de traición, mientras que la también actriz le recordó que todo formaba parte de un juego.

Los habitantes hablan sobre el legado de Sandra Itzel y la tensión crece en La granja VIP 2025. / Foto: IG/sandraitzel

¿Qué es el legado de La granja VIP 2025?

Tras convertirse en la segunda eliminada de La granja VIP 2025, Sandra Itzel aún tiene una última carta que jugar antes de abandonar el reality show. Como parte de las reglas del programa, la actriz deberá elegir a uno de sus compañeros para dejarlo nominado directamente, un movimiento que podría alterar por completo las estrategias dentro de la granja.

Este giro, conocido como su “legado”, le permitirá a Sandra influir una vez más en el destino del grupo, incluso después de su salida. Su decisión no solo marcará a quien quede en riesgo de eliminación, sino que también pondrá a prueba las alianzas y las tensiones que se han ido construyendo durante las primeras semanas del programa.

Sandra Itzel fue la segunda eliminada de La granja VIP 2025 y su legado podría cambiar el rumbo del reality show. / Foto: IG/sandraitzel

¿Cuándo y dónde ver el legado en La granja VIP 2025?

El momento del legado se convirtió en una de las partes más esperadas de La granja VIP 2025. Cada lunes, después de la noche de eliminación del domingo, los espectadores descubren a quién afectará el participante que acaba de abandonar la competencia.

Este giro, cargado de tensión y estrategia, se transmite a las 21:00 horas a través de Azteca Uno y también está disponible en Disney+, para que nadie se pierda los movimientos que podrían cambiar por completo el rumbo del reality show.

Descubre quién podría ser nominado por el legado de Sandra Itzel en La granja VIP 2025 y cómo los habitantes especulan sobre su decisión. / Foto: IG/sandraitzel

¿Cuál será el legado de Sandra Itzel en La granja VIP 2025?

Durante una plática, Jawy Méndez y Kim Shantal analizaron quién podría ser el nominado del legado que dejará Sandra Itzel tras su eliminación de La granja VIP 2025.

“Podría dejar a mí, me podría dejar, a Manola, ¿con quién tuvo ped* apenas?”, comentó Jawy, a lo que Kim respondió: “Con Manola, bueno con Eleazar... Eleazar o tú”. Jawy asintió y repitió: “Eleazar o yo”.

Sin embargo, Kim añadió más nombres a la lista: “Eleazar, (Sandra) dijo que ya no, pero yo creo que sí, o puedo ser yo o ‘el Patrón’, se agarraron del chongo ayer... ¿Quién será el más fuerte aquí?”.

Ambos coincidieron en que no sabían qué esperar con la decisión de Sandra Itzel y tampoco sobre quién era el más ni tampoco en quién es el más fuerte de la granja. “Ni idea, no tengo la menor idea, solo sé que seguro yo no”, dijo Jawy, mientras que la creadora contenido contestó: “Ni yo”.

Sandra Itzel, exhabitante de ‘La granja VIP’ / Redes sociales

Luego, el exintegrante de Acapulco Shore reflexionó sobre cómo lo perciben sus compañeros dentro del reality: “Pues quién sabe cómo estén las cosas afuera... Yo aquí adentro me llevo superbién con todos, pero me jode en contra que todos piensan que me la súper sé, pero no tiene que ver un reality con otro”.

Kim Shantal le replicó: “Pero te escuchan diciendo de que ‘Yo gané eso o lo otro’”, y Jawy concluyó: “Pero ya lo saben desde antes y aunque yo diga eso o no lo diga, es tan diferente este reality que no importa, la gente es quien te hace ganar”.

Hasta el momento, todos los comentarios de los habitante en torno a la decisión de Sandra Itzel solamente son especulaciones, pues será hasta la noche de hoy lunes 27 de octubre cuando ella dé a conocer al primer nominado de la tercera semana de La granja VIP.

