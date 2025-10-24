Kim Shantal se le va a la yugular a Eleazar Gómez y él le responde en La granja VIP: “Los tengo bien puestos”

Otra rivalidad que ha surgido en ‘La granja VIP’ ha sido la de Eleazar Gómez y Kim Shantal. Tras la más reciente ‘Asamblea’, la influencer no dudó en decir que el actor era un “manipulador y mentiroso”. A raíz de esto, la tensión en el reality no ha ido más que en aumento. Hace unas horas, Kim Shantal y Eleazar Gómez protagonizaron una intensa pelea en la que la influencer lo confrontó por las “mentiras” que ha dicho a lo largo de esta semana. ¿qué está pasando?

Kim Shantal / Redes sociales

Lee: La granja VIP: Un participante sería en realidad un panelista infiltrado para sembrar el caos, ¿quién es?

¿Qué está pasando entre Kim Shantal y Eleazar Gómez en ‘La granja VIP’?

Desde antes de las nominaciones en ‘La granja VIP’, Eleazar Gómez empezó a armar ciertas estrategias y les había prometido a Sandra Itzel y Kim Shantal que las protegería. No obstante, el actor votó por la cantante, lo que provocó la ira de la influencer de Badabum.

Shantal se dijo muy molesta por la traición de Eleazar, asegurando que, si bien el actor podía votar por quien quisiera, se le hacía injusto que prometiera cosas que no iba a cumplir.

“A la gente no le gusta la gente mentirosa. Hace menos de una hora, vino aquí a prometerlo; mejor cállate y no digas nada. Decía: ‘Vamos todos por Fabiola’. Es un juego, lo que no es un juego es la pi.. manipulación. No hay ped… que vaya contra Sandra Itzel, pero no prometas cosas. A la gente no le gusta la gente doble cara”, expresó.

En ese entonces, Gómez sostuvo que, en ningún momento, dijo eso, lo que enfureció aún más a Kim, asegurando que sí había comploteado al principio contra Fabiola Campomanes, ya que la celebridad “no tenía el fandom” suficiente.

Durante el 24/7, Eleazar se estuvo defendiendo diciendo que jamás quiso ir en contra de Fabiola y admitió sentirse “excluido” por toda esta situación.

Eleazar Gómez / Isunza, Carpio, IG @IanGarcIalara y @eleazarGomez33

¿Cómo fue la pelea entre Kim Shantal y Eleazar Gómez hoy, viernes 23 de octubre, en ‘La granja VIP’?

Durante una conversación en la cocina, Kim Shantal volvió a confrontar a Eleazar Gómez por “mentir”. La influencer sostiene que, en su momento, el actor comploteó contra Fabiola, alegando que “tenía poco fandom”.

Si bien Eleazar admitió que sí quiso meter a Campomanes en la placa de nominados, sostuvo que jamás fue porque la considerara “débil”, sino por estrategia. Ante esto, la joven afirmó que fue la misma Manola Díez quien le confirmó que realmente quisieron nominar a la actriz por tener “pocos fans”.

No obstante, Eleazar Gómez no se quedó callado y le contestó: “Sacaste las cosas de contexto, yo nunca dije... Solo dijiste algo que yo no dije, pero, bueno, ya... Yo nunca hablé de los fans de Fabiola, jamás lo dije. Sí, acepto que le dije a Bea que votara, pero le dije que por el juego, jamás por la vida de Fabiola o por su carrera... Yo se los digo aquí en su cara, también hablé con Fabiola, eso sí, no es verdad”.

“Yo dije lo que yo escuché. Qué raro, porque Manola me lo acaba de confirmar. Como quieras, pero está grabado” Kim Shantal

Por si esto fuera poco, la creadora de contenido le advirtió que no se le pusiera “gallo”, pues no duraría en enfrentarlo de la misma forma: “Así que no vengas muy gallo mirándome a los ojos. Desde ayer andas muy cuquito conmigo y yo también los tengo bien puestos. No te pongas conmigo. Tus múltiples personalidades cansan”, manifestó antes de que Eleazar se retirara.

A lo que contestó Elezar: “Nada que ver, la verdad. Nada que ver”.

Este conflicto generó mucho de qué hablar en redes sociales. Si bien algunos apoyaron a Eleazar, la gran mayoría aplaudió a Kim por “ponerlo en su lugar” y dijo hacer todo lo posible para que él salga eliminado.

No te pierdas: ¿Censura en ‘La granja VIP? Rey Grupero anuncia que ya no hablará de Sandra Itzel, ¿lo regañaron?

¿Cómo fue que Fabiola Campomanes confrontó a Eleazar Gómez en ‘La granja VIP’?

Previo a su pelea con Kim Shantal, Eleazar Gómez tuvo la oportunidad de hablar con Fabiola Campomanes y explicarle su versión de la historia. El actor le dijo que jamás quiso nominarla por considerarla “débil”.

Fabiola, al no confiar mucho en sus palabras, le habló a la Bea, a quien Eleazar quiso “manipular” para que votara por ella. La actriz le preguntó a la comediante si Gómez decía la verdad.

En respuesta, la Bea simplemente se limitó a decir que Eleazar sí le pidió que votaran por ella, pues notaba que ya no se sentía bien en la competencia. Sobre si le dijo algo de su fandom, la cómica solo mencionó que, al menos, frente a ella, nunca expresó eso.

Mira: ¿Bárbara Mori defiende a Sergio Mayer Mori de las críticas en La granja VIP? ¡La actriz rompe el silencio!