La granja VIP: Un participante sería en realidad un panelista infiltrado para sembrar el caos, ¿quién es?

En “La granja VIP” los ánimos están más tensos que nunca tras la segunda gala de nominaciones. En esta ocasión, Sandra Itzel y Alberto del Río “el Patrón” se sumaron a la placa junto a Eleazar Gómez y Lis Vega, desatando una ola de emociones y conflictos dentro del reality.

Eleazar Gómez rompe su promesa y desata tensión en La granja VIP: así fueron las nominaciones

Todo se complicó cuando Eleazar decidió nominar a Sandra Itzel, pese a haberle prometido lealtad. La inesperada jugada provocó sorpresa entre los participantes y molestia en el público.

Además, Fabiola Campomanes descubrió que el actor incluso habría pedido que la nominaran a ella, argumentando que “no tenía fandom”, lo que terminó de encender la polémica porque la actriz lo consideraba un amigo.

En medio de todo este caos, el periodista de espectáculos Pablo Chagra lanzó una bomba durante su participación en La mejor TV. El comunicador aseguró que, según los rumores que le llegaron, uno de los granjeros no sería un concursante común, sino un infiltrado del panel del programa.

Mira: Kim Shantal revela en La granja VIP la traición de su ex que la destrozó: “Yo lo justificaba todo”

Fabiola Campomanes estalla contra Eleazar Gómez por organizar una traición / Capturas de pantalla

Un panelista infiltrado podría estar detrás del conflicto en La granja VIP

En medio de todo este caos, Pablo Chagra lanzó una bomba durante su participación en La mejor TV. El comunicador aseguró que, según los rumores que le llegaron, uno de los granjeros no sería un concursante común, sino un infiltrado del panel del programa.

“Por ahí me llegó el rumor de que en otras versiones de La granja, en otros países, ha sucedido que uno de los granjeros es en realidad un panelista infiltrado. Es alguien al que se le da información para que genere conflicto y pasen cosas dentro”, explicó Chagra.

Además, reveló que este supuesto infiltrado tendría la misión de provocar situaciones de tensión y conflicto entre los participantes, para mantener el interés del público.

“Como a mitad de la competencia les dice: ‘¿Qué creen? No era verdad, yo soy el infiltrado’. No lo tienen que descubrir, pero él mismo lo revelará más adelante”, añadió.

Mira: El Patrón advierte a Eleazar Gómez después del pleito en asamblea de nominados en La granja VIP

¿Quién es el infiltrado en La granja VIP, según Pablo Chagra?

Pablo Chagra reveló quién cree que podría ser el supuesto panelista infiltrado dentro de La granja VIP. Según el comunicador, la actitud de algunos concursantes ha despertado sospechas.

“Yo siento que podría ser Kike Mayagoitia porque al principio estaba muy pegado con los hombres, y luego como que ya no quiere a Eleazar, siento que podría ser Kike o Sandra Itzel, imagínate se pondría buenísimo”.

Sin embargo, en redes sociales varios usuarios señalan que la posible infiltrada podría ser Lola Cortés, ya que suele escuchar atentamente a todos los participantes sin mostrarse en ningún team, lo que ha despertado sospechas entre los fans.

Mira: ¿Fabiola Campomanes se sale de La granja VIP por traición de Eleazar Gómez? “Ya valgo mucho más que esto”