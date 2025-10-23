Kim Shantal revela en La granja VIP la traición de su ex que la destrozó: “Yo lo justificaba todo”

En medio de una confesión en La granja VIP, Kim Shantal soltó una bomba que dejó a todos con la boca abierta. La influencer mexicana, conocida por su estilo directo y emocional, narró cómo descubrió que su entonces pareja le fue infiel mientras ambos trabajaban en una famosa empresa de contenido digital. Aunque nunca mencionó nombres, los fans no tardaron en conectar los puntos: todo apunta a que se trataba de su etapa en Badabun, la polémica compañía de Tijuana donde nacieron varias estrellas de YouTube.

Kim Shantal y Sergio Mayer Mori comparten habitación en La granja VIP / Redes sociales y canva

¿Quién era el ex de Kim Shantal y cómo comenzó su historia de amor?

Aunque Kim Shantal no mencionó nombres directamente, en redes sociales comenzó a viralizarse un nombre: Jaime Castro Clemente, más conocido como ‘el Malcriado’. Ambos se conocieron durante su etapa en Badabun, donde trabajaban como creadores de contenido digital. Desde sus primeros videos juntos, la química entre ellos fue evidente y pronto pasaron de ser compañeros a convertirse en pareja sentimental.

Compartieron momentos románticos en redes sociales, colaboraron en retos virales y hasta grabaron una canción juntos. En dinámicas como “Verdad o Shot”, revelaron detalles íntimos de su relación, mostrando una conexión fuerte, divertida y muy querida por sus seguidores. Sin embargo, todo terminó tras la infidelidad que Kim reveló recientemente en La granja VIP.

¿Cómo descubrió Kim Shantal la infidelidad de su ex en Badabun?

La historia comenzó con advertencias que Kim Shantal decidió ignorar. “Me decían: ‘Güey, ayer vimos a este güey con esta morra en el cine, en la esquina’. Pero yo lo justificaba todo”, confesó. A pesar de las señales, ella prefería creer en su pareja. Sin embargo, los rumores crecían mientras ella seguía trabajando en Tijuana.

La situación se volvió insostenible cuando una amiga suya, encargada de las cámaras en la empresa, le lanzó una advertencia directa: “¡Aguas, vi esto! Se metieron hoy al vestidor”. Fue entonces cuando Kim decidió enfrentar a la supuesta involucrada “de morra a morra”.

“Le dije que no me caía bien, porque me habían contado que ‘andabas de put*lla con él’ desde que llegaste”, relató Kim sin filtros. La respuesta que recibió fue una negación total. La otra mujer aseguró que no había nada entre ellos y que simplemente se llevaba mejor con los hombres porque “es como un vatillo más”. Pero la verdad no tardó en salir.

¿Qué encontró Kim Shantal, participante de La granja VIP, en el celular de su ex?

El momento definitivo llegó en una reunión de pagos dentro de las oficinas de Badabun. En un descuido, Kim tomó el celular de su pareja y se encerró en el baño. Lo que encontró fue devastador: “Encontré la primera conversación de ella y un chingo más… fotos encu... de ella y que él le mandaba el pack”.

La traición era real. Las pruebas estaban ahí, y Kim no dudó en salir corriendo de la empresa. Lo más doloroso fue que él nunca la buscó. Fue ella quien, días después, decidió enfrentarlo para cerrar el ciclo. “Cuando lo vi, estaba molesto. Solo me dijo: ‘Qué bueno que ya te diste cuenta que no podemos estar juntos’”, recordó.

A pesar de todo, Kim confesó que habría estado dispuesta a perdonarlo, pero él simplemente no mostró interés en continuar.

¿Quién es Carolina Díaz y por qué los fans creen que fue la tercera en discordia?

Carolina Díaz, cuyo nombre completo es Carolina Vázquez Díaz, es una influencer mexicana nacida en Tijuana. Se hizo famosa por su participación en Badabun, donde trabajó como productora y presentadora. Posteriormente lanzó su canal de YouTube, que hoy supera los 9 millones de suscriptores y también tiene más de 13 millones de seguidores en TikTok.

Su estilo auténtico y emocional la ha convertido en una figura querida por muchos, pero también ha estado en el centro de varias polémicas. Aunque Kim nunca mencionó su nombre, los fans aseguran que las pistas apuntarían a Carolina, quien también estuvo en Badabun durante la misma época.

¿Quién es el novio actual de Kim Shantal y cuánto tiempo llevan juntos?

Tras cerrar ese capítulo doloroso, Kim Shantal inició una nueva etapa amorosa junto a Lalo Oconner, cuyo nombre real es Eduardo Martínez. Aunque se conocían desde hace más de 17 años, fue hasta mediados de 2024 cuando se reencontraron y comenzó su romance. Él es bailarín y creador de contenido, reconocido por formar parte del grupo de animación de los Toros de Tijuana.

Gracias a su carisma y talento, Lalo ha participado en realities como:



La venganza de los ex VIP y

Tengo talento, mucho talento,

Además de colaborar con influencers como Abraham Medina. Su relación con Kim ha sido bien recibida por los fans, quienes celebran que ella haya encontrado una pareja que la respeta, la apoya y la acompaña en esta nueva etapa de su vida.