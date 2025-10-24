¿Censura en ‘La granja VIP? Rey Grupero anuncia que ya no hablará de Sandra Itzel, ¿lo regañaron?

Las cosas han estado bastante intensas en ‘La granja VIP’. No solo entre los granjeros, sino también entre los panelistas. Y es que, en los últimos días, Rey Grupero había expresado su molestia por los comportamientos de Sandra Itzel dentro del reality.

Como es su estilo, el conductor usó palabras que muchos, incluyendo al resto de los panelistas, consideraron ofensivas. Ahora, él ha declarado que ya no hablará nada relacionado con Sandra Itzel. ¿cuál es el motivo?

¿Por qué Rey Grupero se enojó con Sandra Itzel en ‘La granja VIP’?

Previo a la segunda nominación de ‘La granja VIP’, Sandra Itzel se empezó a juntar más con los hombres. Y es que la cantante alegaba que se sentía excluida del grupo que formaron las mujeres y sentía que podrían nominarla.

Por ello, pensó que era buena estrategia estar más unida a los hombres, pues esto podría evitar su nominación. Desafortunadamente, su plan no funcionó del todo, pues la mayoría de los hombres la pusieron en la placa y actualmente está en peligro de salir.

Para Rey Grupero, esta actitud no solo probaba que era una “pick me”, sino que también era una “mosca muerta”, asegurando que el público ya se estaba dando cuenta de esto.

Rey Grupero “Mucho cuidado con Sandra Itzel. Es un lobo disfrazado de cordero. Es mosca muerta y se van a llevar muchas sorpresas… van a ver”

Estas palabras provocaron la molestia en una panelista, quien le señaló que no podía expresarse así de una mujer. Él no fue el único que se ha sentido molesto con Sandra Itzel; la conductora Linet Puente, quien también es panelista, acusó a la cantante de buscar “aprobación masculina”.

“Una ‘pick me girl’ es una mujer que busca la aprobación y validación de los hombres, mediante el menosprecio de otras mujeres y eso es lo que hace Sandra Itzel”, expresó Linet.

¿Producción de ‘La granja VIP’ regañó a Rey Grupero por “hablar mal” de Sandra Itzel?

Hace unas horas, Rey Grupero sorprendió a todos al revelar que ya no volvería a hablar de Sandra Itzel. Según explicó, no quería “engrandecerla” ante el público, por lo que decidió no criticarla más y dejar que el público “juzgue”.

“Yo abrí los ojos de muchas personas, pero hoy dejo de hablar de Sandra porque solo la engrandezco. Uds. ya saben cómo es su juego; juzguen y sean inteligentes. Queremos contenido, no muros y menos muebles. VOTEN INTELIGENTE” Rey Grupero

Aunque indicó que ya no quería hacerle ‘publicidad’, muchos han sospechado que pudo haber sido alguna clase de censura por parte de la producción. Incluso, algunos sacaron a colación que Ferka, otra de las panelistas, ya no ha ido a las galas tras su pelea con una compañera.

Durante la gala de este 23 de octubre, Rey Grupero no ha comentado nada sobre Sandra, ni el conductor le ha preguntado su opinión cuando se habla de ella.

¿Sandra Itzel se arrepiente de “buscar” a los hombres en ‘La Granja VIP’?

En las más recientes nominaciones, la mayoría de los hombres votaron por la actriz Sandra Itzel. La celebridad se sintió principalmente decepcionada con Eleazar Gómez por ponerla en la placa. Y es que el actor le prometió cuidarla.

“Mira nada más cómo le salió su juego y su estrategia: no quería competir contra Jawy en la prueba de hoy; le tocó contra “Patrón”; no quería irse en la votación contra Adame por sus fandoms y… posiblemente vaya con “Patrón”; ¡a mí me están subestimando! ¿Te das cuenta? Yo siento que jugó mal y le salió el tiro por la culata”, expresó.

Últimamente, Sandra ha tratado de unirse un poco más a las mujeres, con excepción de Lis Vega, con quien tiene una rivalidad, ya que esta última la considera una persona “falsa”.

