Rey Grupero pierde el control: enfrenta a policía, lo insulta y hasta lo amenaza, VIDEO

Rey grupero vuelve a encender la polémica… esta vez con un policía. Un nuevo video viral muestra al conductor de Venga la alegría en una acalorada discusión con un oficial en plena calle de la CDMX. ¿Qué lo hizo perder el control? ¿Por qué su novia también se involucró? Y lo más inquietante: ¿qué consecuencias podría enfrentar? Los detalles que no se han contado están aquí.

¿Por qué Rey grupero discutió con un policía en plena calle?

Luis Alberto Ordaz Balderas, mejor conocido como Rey grupero, volvió a estar en el ojo del huracán. Esta vez no fue por una broma pesada ni por sus polémicas declaraciones, sino por un enfrentamiento con un agente de la policía en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.

El periodista Carlos Jiménez, especializado en temas policíacos, difundió dos videos en los que se observa al conductor de Venga la alegría discutiendo con un oficial que lo había infraccionado por circular sin licencia ni tarjeta de circulación vigente.

Según Jiménez, el policía procedió a retirarle las placas del vehículo, lo que desató la furia del influencer. En las imágenes se escucha a Rey grupero acusar al agente de “abuso de autoridad”, mientras este le responde que no se dejará amedrentar por figuras públicas.

¿Intentó la novia de Rey grupero evitar que se lo llevaran los policías?

Durante el enfrentamiento, también aparece la novia del conductor, quien intenta mediar con el oficial. Sin embargo, el policía se niega a escucharla hasta que Rey grupero deje de interrumpir. Incluso, el agente reta a la pareja a llevar el caso ante un tribunal, dejando claro que no cederá ante presiones.

La escena, grabada por el propio influencer, muestra cómo la tensión va en aumento. El oficial advierte que si Rey grupero lo vuelve a jalonear, será remitido al Ministerio Público. En paralelo, una voz femenina intenta calmar la situación, pero el conductor continúa lanzando insultos.

Como era de esperarse, los videos se viralizaron rápidamente y generaron una ola de críticas en redes sociales. Muchos usuarios señalaron la actitud prepotente del influencer y recordaron otros escándalos recientes en los que ha estado involucrado.



“Otro circo que hace este personaje. Hace unos días también hizo otro de que no quería pagar el hospital donde está internada su esposa.”

“Y el día que necesite ayuda de la policía, @reygruperomx va a andar bien portadito pidiéndoles que ahora sí, ‘hagan su trabajo’…”

“@reygruperomx cumple con el reglamento. Todos parejos. No son tus bromitas tontas.”

La indignación fue tal que varios internautas pidieron que se tomen medidas legales contra el conductor por intentar intimidar a la autoridad.

¿Es esta la primera vez que Rey grupero se ve envuelto en una polémica?

No. De hecho, Rey grupero tiene un largo historial de escándalos. En enero de 2024, protagonizó otro altercado, esta vez con reporteros a las afueras de los juzgados de la CDMX. El influencer acudió al lugar por un asunto legal relacionado con violencia intrafamiliar —aunque él aseguró que no tenía que ver con el caso— y terminó agrediendo verbalmente a la prensa.

En ese episodio, uno de sus acompañantes golpeó a un reportero, dañando su cámara. El periodista anunció que emprendería acciones legales por la agresión y los daños a su equipo de trabajo

Además, Rey grupero ha participado en varios realities como:



La casa de los famosos Telemundo

Inseparables: Amor al límite

y Los 50, donde ha sido conocido por su carácter explosivo.