Rey Grupero rompe en llanto por el “acoso” del Patrón a Eleazar Gomez en “La granja VIP

Luego del fuerte enfrentamiento entre “el Patrón” y Eleazar Gómez en “La granja VIP”, el exluchador acusó al actor de hacerse la víctima y mostrarse falso. Sin embargo, Eleazar Gómez no se quedó callado y respondió, calificando al Patrón de “ridículo” por intentar imitarlo.

¿Qué pasó entre Eleazar Gómez y el Patrón en La granja VIP?

Todo comenzó cuando ‘el Patrón’ se acercó a Eleazar Gómez, a preguntarle cómo estaba, pero él reaccionó a la defensiva: “Yo siempre estoy bien, siempre he estado bien Alberto, esta energía la he sentido desde la semana uno, tú crees que me va afectar ahorita”, respondió.

Ante la reacción de Eleazar, “el Patrón” intentó calmar la situación, pero también se molestó asegurando que era solo una pregunta y que no tenía idea de qué hablaba. Eleazar insistió que le parecía fuera de lugar la pregunta del exluchador porque no la sentía “con buena intención”.

La pelea continuó a la hora de la comida cuando ‘el Patrón’ comenzó a burlarse de Eleazar Gómez y su papel de victima en el reality, pero también lo imitó y lo acusó de estar “loco” y “paranoico”.

“Hay que tener talento para hacer eso, Patrón. Por favor. Hay que tener talento, no nada más hacer puro show”, declaró Eleazar Gómez. El comentario enfureció a “el Patrón”, quien respondió asegurando que gana mucho dinero como “cirquero” y arremetió diciendo que en un año gana lo que Eleazar logra en tres años.

Mira: Alfredo Adame: Tras pelea con ‘el Patrón’ en La granja VIP’, recuerdan acusaciones de su ex, Diana Golden

Eleazar Gómez se pelea con el Patrón en La granja VIP. / Redes sociales

¿Hubo sanción para Eleazar Gómez y el Patrón por su pelea en La granja VIP?

Al momento, la producción no se ha pronunciado con respecto a la reciente polémica entre Eleazar Gómez y el Patrón. Sin embargo, en redes sociales varios internautas de “La granja VIP” se molestaron al notar que, en lugar de frenar el enfrentamiento, algunos participantes de La granja VIP se rieron y se burlaron de Eleazar Gómez mientras continuaba la tensión.

Por este motivo, varios internautas expresaron su molestia con “La granja VIP” por permitir el bullying hacia Eleazar Gómez y pidieron que el exluchador fuera expulsado, a quien también acusaron de clasista por humillar al actor con comentarios sobre sus botas “jodid...” y su sueldo.

“La violencia que ese grupito dentro de “La granja” sobre Eleazar Gómez, no es aceptable para ningún ser humano, menos en un programa familiar”, expresó un internauta.

Mira: Sandra Itzel arremete contra los críticos de La granja VIP: “Qué puedo esperar de una ‘cucaracha grupera’”

Eleazar Gómez / Redes sociales

¿Qué dijo Rey Grupero tras el pleito de Eleazar Gómez con ‘el Patrón’ del Río?

Aunque en un principio Rey Grupero no empatizaba con Eleazar Gómez, en una transmisión en vivo se mostró conmovido por la situación que vive el actor en “La granja VIP”, donde muchos internautas acusan a “el Patrón” de intentar provocarlo y sacarlo de sus casillas, mientras que los demás habitantes constantemente muestran su rechazo y desagrado hacia él.

“Como panelista debo ser imparcial, pero no me deja de llegar esa fibra; no me gusta ver a una persona tan acorralada. Yo sé que uno tiene que disimular adentro, pero una persona de dos metros que te está señalando, que se burla porque no sabes hablar inglés y que te dice que te haces la víctima… no me gusta que eso pase en un reality. Ojalá la producción tome cartas en el asunto”, comentó Rey Grupero.

“Eleazar tiene todas las de perder. Espero que no esté mal compartirlo, pero no estoy a favor porque a mí me hicieron enojar en un reality. Yo lo pasé: me provocaron, me hostigaron y no está padre. En ‘La granja VIP’ no queremos eso; queremos un reality limpio”, finalizó Rey Grupero.

Mira: Rey Grupero humilla a Omahi en ‘La granja VIP’ y él lo reta en vivo: “El día que quieras”, VIDEO