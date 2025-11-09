Alfredo Adame: Tras pelea con ‘el Patrón’ en La granja VIP’, recuerdan acusaciones de su ex, Diana Golden

Esta semana, Alfredo Adame dio mucho de qué hablar en ‘La granja VIP’. Y es que, tras una fuerte pelea con ‘el Patrón’, sacó a colación las acusaciones de violencia que enfrentó este último en el pasado por supuestamente maltratar a una mujer. Durante la noche de ‘Asamblea’, el actor le dijo a varios granjeros que “pensaran en el sufrimiento de la mujer de 1.60 a la que habría golpeado” el luchador.

Si bien muchos fans de Alfredo Adame aplaudieron su acción, otros le exigieron que no fuera “hipócrita” y recordaron la vez en la que su exesposa, Diana Golden, declaró, entre otras cosas, que presuntamente el actor la amenazó con una pistola.

Diana Golden / Redes sociales

Te podría interesar: Viernes de traición en La granja VIP: ¿Quién es salvado y traicionado por Eleazar Gómez HOY, 7 de noviembre?

¿Cómo fue la historia de amor entre Alfredo Adame y Diana Golden?

Todo comenzó en 1986. Alfredo Adame y Diana Golden se conocieron durante un vuelo. En aquel entonces, él era sobrecargo y ella viajaba constantemente. Tras convivir, Adame le propuso casarse para obtener los papeles y reducir la retención de impuestos de su trabajo como actriz. Golden es de nacionalidad colombiana.

Se casaron en 1987. Diana ha dicho que, en un inicio, vivían en la misma casa, pero en habitaciones separadas. Según la histrión, con el paso del tiempo, quiso intentar una relación con Adame, algo que él aceptó. Golden relató que, tan pronto inició su romance, el conductor se habría vuelto “celoso” y “posesivo”.

“Nomás empezamos a andar y era de los que iba manejando y empezaba: ‘¿Qué estás haciendo para que te vean? Eres una pu… y cuando me iba con Lina Santos y con Edna Bolkan: ‘Claro, vas con tus amigas, las prostitutas a buscar trabajo y a enseñárselas a los productores’”, declaró en su momento.

Se divorciaron en 1988. A lo largo de los años, han mantenido una batalla de dimes y diretes. Ella lo tacha de “loco”, mientras que él la acusa de ser “alcohólica” y consumir sustancias ilícitas.

En 2018, Diana lo demandó por el delito de daño moral y difamación. Ella ganó esta querella, por lo que él tuvo que darle una indemnización. Además, se le prohibió hablar públicamente de Diana.

Diana Golden / Redes sociales

No te pierdas: Pati Chapoy destroza a Alfredo Adame tras su pelea en La granja VIP ¡Dice que debería estar en un manicomio!

¿Cómo fue la supuesta violencia que Diana Golden sufrió al lado de Alfredo Adame?

Hace algunos años, en una entrevista, Diana Golden contó que, presuntamente, en una ocasión, Alfredo Adame la amenazó de muerte con una pistola.

Según su relato, ella llegó a la casa que compartían y vio al actor completamente borracho. Y es que, supuestamente, Adame tenía un problema con el alcohol, siendo esa la razón por la que lo habrían corrido de su trabajo como sobrecargo.

Al parecer, Adame se molestó porque habría llamado a casa de su cuñada para hablar con Diana, pero, como contestó un hombre, pensó que lo estaba engañando. El actor no solo le habría tirado las cosas, sino que también le metió un arma en la boca y la amenazó.

“Yo temblaba, porque a mí, mi padre jamás me gritó, ni me levantó la mano nunca… (Adame) me tiraba las cosas, golpearme no, pero me metió una pistola en la boca” Diana Golden

Este hecho fue culminante para que ella decidiera finalmente divorciarse de él. En palabras de la propia Golden, la relación con Adame fue bastante “tóxica”, ya que él era “neurótico”.

¿Cómo respondió Alfredo Adame ante las acusaciones de Diana Golden?

Alfredo Adame siempre ha defendido su inocencia ante las acusaciones de Diana Golden. En aquel entonces, el actor aseguró que su ex era una “mentirosa”. Incluso sostuvo que no tiene pruebas para confirmarlo.

“Ya se lo dije en su cara: ‘eres una mentirosa’, Ella dice que yo le puse una pistola en la boca y ella dice que fue a levantar una denuncia penal, algo que nunca ha presentado en papel. ¿no hubiera ido el Ministerio Público por mí?”, puntualizó.

Aunque admitió que, en ese momento, sí aventó un teléfono y la corrió de la casa, explicó que fue porque se había enterado de que, presuntamente, ella le estaba siendo infiel.

Mira: El Patrón se defiende de Alfredo Adame en La granja VIP y revela por qué lo denunciaron por violencia de género